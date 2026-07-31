El Gobierno venezolano cumplió este 31 de julio una semana sin publicar un nuevo balance oficial sobre el doble terremoto del 24 de junio, que dejó miles de víctimas y daños materiales en varios estados del país.

La última actualización fue presentada el 24 de julio por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien informó que el balance oficial ascendía a 5546 fallecidos, 16 740 heridos y 17 907 damnificados. Además, indicó que 128 324 familias habían recibido atención, que 856 edificios habían sido afectados y que 190 estructuras colapsaron.

Runrun.es ya había documentado que el pasado 28 de julio el Gobierno había detenido la publicación periódica de balances desde el 24 de julio, luego de varias semanas en las que las autoridades comenzaron a actualizar las cifras tras los cuestionamientos de periodistas sobre la ausencia de información consolidada durante los primeros días posteriores al terremoto. Cuatro días después de esa publicación, la interrupción de los reportes continúa y ya suma siete días sin nuevas cifras oficiales.

Espacio Público cuestiona falta de transparencia

La organización Espacio Público advirtió que, a un mes del doble terremoto, continúan sin respuesta preguntas sobre la asistencia humanitaria, los recursos destinados a la reconstrucción y los mecanismos utilizados para distribuir la ayuda.

En un análisis publicado a finales de julio, la organización señaló que Venezuela ha recibido compromisos de asistencia de al menos 37 países por más de 780 millones de dólares, según una sistematización de Transparencia Venezuela, pero que no existe información pública suficiente sobre cuánta ayuda ha ingresado efectivamente al país, dónde está almacenada, quién decide su destino o bajo qué criterios se reparte.

También se recordó que el Decreto N.º 5.364, mediante el cual se declaró la emergencia, establece obligaciones relacionadas con la transparencia activa y señaló que, hasta finales de julio, no se había publicado un inventario público de donaciones, así como tampoco se había creado un portal de datos abiertos ni contratos de emergencia.

En ese contexto, uno de los principales vacíos sigue siendo la cifra de personas desaparecidas: aunque el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó el 30 de julio que un registro preliminar ubicaba en 1338 los reportes de personas cuyo paradero se desconoce. La autoridad regional sostuvo que el dato aún debe ser cruzado con denuncias recibidas por otras vías para consolidar un balance definitivo.

La emergencia sigue sin un nuevo corte oficial

A más de un mes del doble terremoto, el balance difundido el 24 de julio continúa siendo la última actualización pública del Gobierno venezolano sobre la magnitud de la tragedia. Mientras las comunidades afectadas esperan respuestas sobre viviendas, servicios y familiares desaparecidos, las autoridades no han informado si retomarán la publicación periódica de cifras ni cuándo presentarán un nuevo balance de la emergencia.

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