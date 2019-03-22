El Mañanero de hoy #22Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EN LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES 21 de marzo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Tras su detención los funcionarios allanaron la vivienda de Marrero, en la urbanización Las Mercedes, en Caracas. En la misma operación también allanaron la residencia del diputado por Voluntad Popular Sergio Vergara.
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“Padrino debería ponerse par de b… y detener a Maduro. Fue quien ordenó la instalación de este sistema de torturas en la Dgcim y el ingreso de los malditos cubanos a sus instalaciones. Ahí no se hace nada que Nicolás no apruebe”, Hugo “El Pollo” Carvajal #21Mar.
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