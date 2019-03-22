 El Mañanero de hoy #22Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun
Lo último
   

Buscar

El Mañanero de hoy #22Mar: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es22 marzo, 20193min3

Artículos Relacionados

Monitor de VíctimasNoticias

#MonitorDeVíctimas | Denuncian que FAES “disfrazaron” de funcionarios a padre e hijo para sacarlos de su casa y asesinarlos

Noticias

FundaRedes denuncia extorsión, contrabando y posibles hechos sangrientos en trochas de la frontera

Noticias

Manuela Bolívar: Pese a los obstáculos del régimen, comisión de la ONU confirmó la emergencia humanitaria

PLANTILLA_-Imagen-del-mañanero-1-2.jpg

EN LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES 21 de marzo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Tras su detención los funcionarios allanaron la vivienda de Marrero, en la urbanización Las Mercedes, en Caracas. En la misma operación también allanaron la residencia del diputado por Voluntad Popular Sergio Vergara.

mañanero vespertino Lo que debes saber

Reverol adelanta más detenciones relacionadas con el caso de Roberto Marrero

Jueza María Lourdes Afiuni condenada por “corrupción espiritual”

FMI: “Aún no hay claridad” para reconocer a Guaidó

García Carneiro inicia modificaciones legales para cambiar nombre de estado Vargas a La Guaira

mañanero vespertino No te pierdas

 

FOTOS | Así quedó la residencia de Roberto Marrero tras ser allanada por funcionarios del Sebin

Juan Guaidó desafía al gobierno de Maduro a que lo encarcele

#EstoNoEsNormal | Mi mamá y la resiliencia, por Gitanjali Wolfermann

¿La cárcel o la tumba?: cuestionando las alternativas de los jóvenes varones de las zonas populares de Caracas

mañanero vespertino Ve esto

 

“Padrino debería ponerse par de b… y detener a Maduro. Fue quien ordenó la instalación de este sistema de torturas en la Dgcim y el ingreso de los malditos cubanos a sus instalaciones. Ahí no se hace nada que Nicolás no apruebe”, Hugo “El Pollo” Carvajal #21Mar.

Precio de @BarrilVenezuela es $57.1 base a WTI de $59.92.

Post Views: 3

Enviar Comentarios

anterior#MonitorDeVíctimas | Denuncian que FAES "disfrazaron" de funcionarios a padre e hijo para sacarlos de su casa y asesinarlos

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios