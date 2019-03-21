FOTOS | Así quedó la residencia de Roberto Marrero tras ser allanada por funcionarios del Sebin - Runrun

EN LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES 21 de marzo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Tras su detención los funcionarios allanaron la vivienda de Marrero, en la urbanización Las Mercedes, en Caracas. En la misma operación también allanaron la residencia del diputado por Voluntad Popular Sergio Vergara.
Así quedó la residencia de Marrero luego de ser allanada:
Foto: Iván Alvarado. Reuters.
Foto: Iván Alvarado. Reuters.
Foto: Iván Alvarado. Reuters.
Foto: Iván Alvarado. Reuters.
Residencia del diputado Sergio Vergara después del allanamiento:
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