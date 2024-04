Las perlas de Diosdado: "Tarjeta de la MUD se mantiene, por ahora, gracias a negociación con EEUU" - Runrun

El pasado 24 de abril, y en su programa «Con el Mazo Dando», el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió al Consejo Nacional Electoral que «revise bien» las adhesiones a candidaturas de las presidenciales e insinuó que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática no está totalmente a salvo.

Como lo hace cada semana, leyó supuestas cartas que le envían «patriotas cooperantes». De una de ellas comentó datos de una supuesta reunión entre María Corina Machado con el jefe de misión para Venezuela de EEUU, Francisco Palmieri, donde este le informaba que gracias a una negociación entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela «se logró mantener, por ahora, la tarjeta de la MUD, que tiene más problemas legales que Donald Trump».

Cabello también mencionó a partir de los datos de la carta del «patriota cooperante» que Palma le habría «ordenado» a Machado «no hablar mal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que busque la forma de bajar el perfil de la campaña electoral de Edmundo González, que no se le ocurra llamar a votar antes del lapso oficial, ya que el CNE lo podría inhabilitar».

A continuación, otras perlas que lanzó Diosdado Cabello en su programa de televisión semanal.

«González es el candidato de EEUU»

«Ese señor (Edmundo González) es el candidato de los Estados Unidos (…) eso debería dar pena a la oposición, porque ese ese señor que habla ahí en su mal español (refiriéndose a declaraciones de Francisco Palmieri, el jefe de Misión de Venezuela para EEUU, sobre candidatura de González) dice que ese es su candidato, y ese señor es quien encabeza las sanciones contra Venezuela».

«Esta gente -la oposición- no hace nada sin que Palmieri les ordene y los llame por teléfono».

«De repente, una llamadita por allá y la señora (María Corina Machado) aceptó ya no una sustituta, sino un sustituto. Un ‘inmundo corino’

«Dejen que el CNE les responda»

«Saludamos a todos los candidatos opositores que quedan todavía… esos bichos sí son showceros (la oposición). ‘No me dejan inscribir, no me dejan cambiar’… ¿Van a seguir repitiendo ese cuentico? Las peleas entre ellos quieren que se las resuelva la revolución. Son mentirosos y coberos. Ya están todos inscritos y listos, y nosotros listos desde hace tiempo. Claro, ahí falta parte de los procesos, eso es así, tienen que leer la ley. ‘No, que ya yo me adherí’. No, primero es la fase de internet y luego el órgano comicial revisa lo que debe revisar, porque uno no sabe si la renuncia es verdad o mentira. Dejen que les respondan y yo le recomiendo al CNE que revise bien, porque esta gente es tramposa y dicen que el CNE no los dejó, pero es que no hacen las cosas bien».