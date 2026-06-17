La Conversa de ARI | María Corina Machado es la única autorizada por la PUD para negociar una transición política

Para el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas la única persona autorizada por la Plataforma Unitaria Democrática y los partidos políticos de oposición para negociar una transición política en Venezuela, es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Aseguró que su liderazgo fue ratificado de manera unánime en el encuentro de Panamá ocurrido el pasado 22 de mayo en ese país.

Durante La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo del pasado martes 9 de junio, el dirigente explicó que no está planteada una reunión directa entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, sino que el proceso de diálogo y transición sucede con la intermediación de Estados Unidos y el plan de tres fases de Donald Trump: estabilización, recuperación y transición democrática

“El acuerdo de Panamá es muy importante porque se ha conseguido que todos los sectores definamos que María Corina Machado es la autorizada para llevar a cabo una negociación, entendiendo que en el medio está Estados Unidos, porque quienes están en el poder en Venezuela, no se les puede confiar en absoluto. Si no hay un garante del tamaño de EE.UU. van a burlar (los acuerdos) como lo han desconocido a lo largo de estos 27 años”, subrayó.

Pérez Vivas explicó que, durante la reunión, se estableció como prioridad de la Plataforma Unitaria la convocatoria a elecciones presidenciales, por encima de otros comicios como los de Asamblea Nacional, gobernaciones o alcaldías. Asimismo, destacó como un logro relevante derivado del encuentro de Panamá la inclusión y el reconocimiento de otras organizaciones políticas vinculadas a la sociedad civil.

“Si se cumpliera la Constitución, las elecciones tendrían que ser en agosto, ahora hay un régimen que se niega a morir y un país como Estados Unidos involucrado en una serie de temas internacionales (…) nuestra tarea es buscar el punto de encuentro para avanzar en ese proceso y poder desarrollar este programa que ha presentado la administración de Donald Trump para ejecutar finalmente la consulta electoral que permita salir del chavismo”, aseveró.

Cabello recibe órdenes del Departamento de Estado

Según Pérez Vivas, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, estaría recibiendo instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por el secretario Marco Rubio. De acuerdo con esta versión, dichas gestiones tendrían como objetivo la búsqueda de acuerdos orientados a evadir el sistema de justicia estadounidense, en el marco de la recompensa vigente de 25 millones de dólares que existe en contra del secretario nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Él está ahí y lo está haciendo para ver si lo perdonan (…) todo este comportamiento de él: de ir a las reuniones y de mantenerse quieto el 3E como todo el mundo lo vió, tiene como objetivo buscar a ver si le bajan a la solicitud que tiene de enjuiciamiento en la corte de Nueva York”, apuntó.

Resta importancia a declaraciones de Rodríguez

Para el dirigente, Estados Unidos busca ejecutar el plan de las tres fases “al menor costo posible”. Sostiene que, en la medida en que Delcy Rodríguez cumpla con los requerimientos establecidos, esto resulta funcional para el gobierno norteamericano, el cual conoce a los distintos actores políticos del país. En ese sentido, minimiza la relevancia de las declaraciones favorables que se han emitido hacia el gobierno venezolano.

“El hecho de que en algún momento determinado el presidente (Donald Trump) u otro funcionario, dé una declaración de alguna manera generosa con los que están actualmente usurpando el poder en Venezuela, eso no significa que aprueban su comportamiento (…) y no significa no va a ponerse en marcha el plan de transición”.

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