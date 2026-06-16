José Guerra propone plan de tres fases para frenar la inflación

: El Estado debe dejar de lado la excusa de las sanciones

El economista y exdiputado a la Asamblea Nacional José Guerra declaró, durante una rueda de prensa este martes 16 de junio que, con un ingreso fiscal de 22 000 millones de dólares, existen recursos para un salario razonable. Por otro lado, propuso un plan de tres fases para disminuir la inflación en el país. También, se mostró a favor de la reestructuración de la deuda, que incluya el nombramiento de un grupo de venezolanos que participe en las negociaciones con el comité de acreedores.

Durante una rueda de prensa del partido Unión y Cambio, el economista aseguró que el gobierno “debe acordarse de los trabajadores” mediante la asignación de mejores salarios y dejar de lado la excusa de las sanciones.

Según Guerra, actualmente, se exporta un millón de barriles de petróleo diarios y se estima que para el segundo semestre del año las exportaciones alcancen 1.200.000 barriles.

Un plan para frenar la inflación

Con los recientes ingresos petroleros, Guerra considera que el salario puede establecerse entre 80 y 100 dólares, sin incluir bonificaciones. Para asegurar la estabilización salarial, el economista propone un plan de tres fases que incluye: estabilizar el tipo de cambio y evitar nuevas devaluaciones, prohibir al Banco Central seguir financiando a Pdvsa y declarar la política antiinflacionaria como una política nacional.

Este plan se sustenta, en primer lugar, en establecer un valor fijo del bolívar frente al dólar. En segundo lugar, en conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que respalde esa decisión, ya que sin apoyo financiero, la confianza se debilita y la medida fracasa. En tercer lugar, en aprobar dos reglas estrictas: que el gobierno no pueda gastar más de lo que ingresa y que el Banco Central tenga prohibido financiar al Estado. Según Guerra, esto evitaría la emisión inorgánica de dinero y generaría la credibilidad necesaria para sostener un tipo de cambio fijo.

Guerra calificó como un error la restricción de compra de 1000 dólares diarios por parte del Banco Central. Señaló que, al establecer un límite, quienes desean adquirir divisas terminan acudiendo al mercado paralelo.

“Como resultado, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se va a seguir ampliando, y esa brecha es el gran problema”, afirmó el economista.

Disminuirá el precio del petróleo, pero no su producción

Aunque la guerra en Irán benefició a Venezuela en materia petrolera, se estima que con el cese del conflicto disminuirá el precio, pero no la producción. “Puede caer un poco el precio, pero la cantidad importada va a aumentar, de manera que el país sí se va a seguir beneficiando”, aseguró el exdiputado.

En cuanto a la deuda de Venezuela, Guerra expresó que está de acuerdo con su reestructuración mediante un equipo de venezolanos que represente al país y negocie con el comité de acreedores. Señaló que esta deuda es compleja porque incluye bonos, laudos arbitrales, acuerdos con países y organismos multilaterales, por lo que se requiere asesoría legal especializada. Además, advirtió que sin esta renegociación el país no recibirá nuevos fondos ni de organismos internacionales ni del mercado financiero voluntario.

“Yo no soy diputado, pero creo hablar en nombre de los diputados que están en nuestra fracción: no van a votar a favor si el nuevo endeudamiento que se propone va contra los intereses del país”, expresó Guerra.

Asimismo, manifestó estar de acuerdo con la venta de empresas públicas, excepto Pdvsa. El economista señaló ser partidario de la reestructuración del sector público, sin afectar salud y educación. Según su criterio, el déficit del Estado se encuentra en el ámbito empresarial.

El exdiputado afirmó que, si se realizara una encuesta sobre la dolarización, el pueblo venezolano votaría a favor debido a la falta de confianza en el bolívar. Sin embargo, desaconsejó esta medida, ya que al dolarizar la Reserva Federal de Estados Unidos asumiría el control y, desde su perspectiva, lo más adecuado es un sistema bimonetario en el que el bolívar pueda competir con el dólar, lo cual requiere disciplina económica.

Un acuerdo transnacional que alivia la crisis eléctrica

La crisis eléctrica en sectores críticos del país, como el Zulia y los estados centrales, requiere una inversión de 10 000 millones de dólares durante aproximadamente cinco años para su recuperación, según estimó el economista. Venezuela tiene una capacidad instalada de 30 000 MW, de los que dispone solo 15.000 MW. Para alcanzar un nivel de crecimiento económico similar al de 2012 se requieren como mínimo 20 000 MW, y cada megavatio requiere una inversión de 2000 millones de dólares.

El anuncio del acuerdo entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la empresa estadounidense General Electric representa un punto favorable para el sistema eléctrico venezolano. No obstante, Guerra insistió en que se requiere transparencia en el proceso. Recordó la inversión aprobada por la Asamblea Nacional de 25 000 millones de dólares en 2009 para la compra de turbinas, la cual derivó en el apagón nacional.

“Con esos 20 000 millones de dólares se le da electricidad a Buenos Aires y a São Paulo juntos”, señaló Guerra.

Desde la perspectiva del economista, el acuerdo con empresas internacionales es positivo, aunque solo sirve para aliviar la situación y no para resolverla por completo.

Asimismo, señaló que este tipo de inversión presenta desafíos importantes, como la falta de retorno inmediato. Para que una gran inversión en el sector eléctrico sea sostenible, el Estado tendría que subsidiar los costos durante un tiempo para no afectar a la población. “Para nosotros sería un golpe mortal al bolsillo venezolano que la tarifa que se cobre por la electricidad sea una tarifa para resolver el punto de equilibrio de la compañía”, expresó Guerra.

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