¿Luz a largo plazo? Los alcances del acuerdo entre Gobierno y General Electric

El gobierno de Delcy Rodeíguez, tutelado por Estados Unidos, y General Electric (GE) Vernova firmaron un memorando de entendimiento para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El acuerdo prevé la recuperación de más de 5000 megavatios en 48 meses y la formación de personal técnico local tras un diagnóstico previo de seis semanas.

La instrucción inmediata dada a los equipos técnicos es convertir este documento en un contrato definitivo a la brevedad posible para iniciar las obras civiles e industriales.

Por la delegación internacional y corporativa firmaron este memorado Roger Martella (director corporativo de GE Vernova), Eric Gray (presidente del Segmento de Generación de GE Vernova) y John Barrett (encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela), mientras que por el gobierno de Delcy Rodríguez lo hizo ella misma y Rolando Alcalá, ministro de Energía Eléctrica.

ÚLTIMA HORA | Venezuela y General Electric sellan acuerdo de cooperación para estabilizar el sistema eléctrico nacional.



El acuerdo está orientado a fortalecer la generación de energía y la modernización de la infraestructura tecnológica del país. https://t.co/1eKhhvrbdH pic.twitter.com/gg8HRaSF1P — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 15, 2026

Dentro de la comitiva oficial de respaldo, Calixto Ortega (vicepresidente de Economía y Finanzas), Juan José Ramírez (vicepresidente de Obras Públicas y Servicios), Paula Henao (ministra de Hidrocarburos), Héctor Obregón (presidente de Pdvsa), Jovanny Martínez (vicepresidente de Pdbvsa), José Luis Betancourt (presidente de Corpoelec) y Oliver Blanco (viceministro para Europa y América del Norte).

#15Jun Roger Martella, Director Corporativo del Segmento de Energía Eléctrica de General Electric Vernova, destacó este lunes 15 de junio el papel fundamental de la empresa en la optimización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y su compromiso con la prosperidad de Venezuela. pic.twitter.com/qEusmxyMjR — El Informador Venezuela 🌎 (@ElInformadorVE) June 16, 2026

A continuación, las claves de este proyecto y el contexto en el que se firma:

Apertura al capital privado

Este paso coincide directamente con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (aprobada en primera discusión el pasado 2 de junio de 2026), la cual contempla la creación de empresas mixtas en el sector eléctrico y revierte más de dos décadas de monopolio estatal absoluto.

Ruta diplomática

El acercamiento formal se aceleró a finales de marzo de 2026 tras una reunión entre Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

El convenio se suma a otro acuerdo «histórico» firmado recientemente por el Ejecutivo con la empresa energética argentina IMPSA para reactivar y completar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Tocoma (estado Bolívar), con lo que se estima añadir otros 2400 MW.

Diagnóstico previo

El convenio es el resultado de un mes y medio de evaluaciones previas. Comisiones técnicas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) recorrieron la red nacional junto a especialistas de GE Vernova y la firma alemana Siemens e inspeccionaron subestaciones, plantas termoeléctricas e hidroeléctricas.

¿Qué contempla el plan?

Los voceros de GE Vernova proyectan un fortalecimiento palpable de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional dentro de los próximos 12 meses, a través de la agilización de procesos industriales.

El plan oficial aspira a recuperar e incorporar 1000 megavatios (MW) en los primeros 24 meses de ejecución, y un acumulado superior a los 5000 MW al completarse los 4 años (48 meses).

Roger Martella, representante de GE Vernova, destacó que para cumplir con la misión de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela en los próximos 12 meses, se enfocarán en la electrificación y la capacitación de la fuerza laboral local. La intervención, realizada en el Palacio de Miraflores, incluyó el compromiso de trabajar rápidamente en el ámbito técnico para mejorar el sistema y generar beneficios económicos.

Por su parte, y a juicio de Delcy Rodríguez, esta optimización es necesaria “para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano como para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación. Yo les agradezco que estas sean buenas noticias para Venezuela», comentó durante la firma del convenio.

El proyecto incluye rehabilitación de plantas, mejora de eficiencia e incorporación de capacidad.

¿Hacia dónde se orientará la nueva generación eléctrica?

Una parte clave de la nueva generación eléctrica generada mediante este convenio se destinará directamente a estabilizar los procesos de Pdvsa y sostener la producción de crudo nacional.

Otra de las metas, según lo indicado, es la renovación de las centrales termoeléctricas, indispensables para respaldar la red nacional cuando la Central Hidroeléctrica de Guri —que aporta el 60 % del suministro total— sufre bajas operacionales o sequías prolongadas.

¿Será suficiente?

Datos e informes técnicos recopilados a inicios de 2026 estiman que la estabilización y recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requiere una inversión estructural urgente de entre 15 000 y 40 000 millones de dólares.

La producción nacional de electricidad arrastra una caída superior al 30 % debido al severo rezago en mantenimiento técnico, desinversión crónica y falta de transparencia en la gestión operativa.

Aunque en la ciudad capital, a excepción de ciertas zonas, los apagones no suelen ser tan prolongados, el interior del país sufre cortes programados e imprevistos que superan con facilidad las 5 horas diarias y hasta más, en el caso de los estados occidentales y andinos. En mayo de 2026, el Ejecutivo prohibió la minería digital en todo el país tras admitir que la demanda había alcanzado su pico más alto en 9 años y que había saturado la ya frágil red nacional.

El “fantasma” de Tocoma

Desde el decreto de emergencia eléctrica de 2010, el chavismo ha anunciado múltiples planes de militarización de subestaciones y desembolsos masivos que no detuvieron el colapso sistémico reflejado en los apagones nacionales de 2019, y en la situación que se sigue arrastrando siete años después.

La paralización por más de una década de la Central Hidroeléctrica Tocoma (estado Bolívar) es el símbolo histórico del fracaso constructivo y la opacidad presupuestaria. El reciente acuerdo firmado en paralelo con la empresa argentina IMPSA para intentar reactivarla evidencia que el parque de generación del país lleva años operando con proyectos inconclusos.

¿Qué dicen los analistas?

Con cautela y poca expectativa recibieron algunos especialistas este anuncio. Entrevistado por VPITv, el ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez consideró que se necesita declarar una emergencia eléctrica nacional y que los recientes acuerdos del gobierno tutelado por EE.UU. con empresas del sector serán insuficientes para resolver la crisis energética en el país.

“En el 2013 la demanda máxima era de 18 000 megavatios, hoy apenas tenemos generación disponible de 2500 megavatios. Para tener una actividad económica como la de ese año necesitamos, por lo menos, 23 000 megavatios disponibles. Lo que necesitamos es inversiones muy cuantiosas, no lo haremos con un plan de rehabilitación con algunas compañías, acá necesitamos grandes inversiones y en los próximos cinco años”, sostuvo.







🔴 #NoticiasAhora | Especialistas advierten que los recientes acuerdos del régimen con compañías del sector eléctrico no serían suficientes para resolver la crisis energética en #Venezuela.



🗣️“Esto amerita un plan nacional de emergencia eléctrica, pero nadie habla de eso.… pic.twitter.com/GPfg0NedLV — VPItv (@VPITV) June 16, 2026

Mientras que Oscar Murillo, coordinador general de Provea, reveló que la firma del acuerdo con General Electric fue difícil de lograr y que hubo “varias visitas de técnicos y muchas vueltas al asunto”. Insistió también en lo arduo que resultará la materialización del acuerdo, en vista del “trabajo urgente y necesario” que se necesita, debido a factores como “la reputación de ‘mala paga’ del gobierno venezolano; la corrupción que ha minado la administración pública y el monto del acuerdo”.

A juicio de Murillo, la intervención de los EE. UU. fue “vital para salvar estos acuerdos” y que el gobierno de ese país fungió prácticamente como fiador de los mismos. El defensor de derechos humanos también recordó que la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura eléctrica han sido el resultado del “abandono de los planes de inversión y mantenimiento; esto sin contar las múltiples decisiones improvisadas y/o tomadas por razones partidistas”.

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