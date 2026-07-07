JEP: la emergencia post‑terremotos no puede borrar que 551 presos políticos siguen detenidos

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recordó que si bien es cierto que en estos momentos la prioridad absoluta es apoyar a las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio, no se puede permitir que la emergencia invisibilice otra realidad igual de crítica: aún quedan tras las rejas 551 presos políticos.

A través de su cuenta en X, JEP resaltó que mucho antes de los terremotos, el proceso de excarcelaciones ya estaba “estancado”.

El sistema no solo nos dejó vulnerables ante el desastre natural, sino que mantiene a ciudadanos como rehenes cuando más necesitamos que el país esté completo para levantarse, aseguró la ONG.

Justicia, Encuentro y Perdón indicó que no se puede hablar de unidad nacional mientras se mantenga la exclusión y que la verdadera reconstrucción no se trata solo de levantar muros o recuperar vías, sino de restablecer la justicia y la dignidad.

Según cifras del último balance de la ONG, de los 551 detenidos por motivos políticos 67 son mujeres y 484 son hombres. 23 son extranjeros, 189 funcionarios de seguridad del Estado, 19 pertenecientes a organizaciones políticas, un periodista bajo arresto domiciliario y tres sindicalistas.

El país vive un momento de quiebre. Tras la devastación del 24 de junio, la prioridad absoluta es apoyar a las víctimas y la reconstrucción de nuestra infraestructura, pero no podemos permitir que la emergencia invisibilice otra realidad igual de crítica: 551 personas continúan… pic.twitter.com/by1pdEby6T — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 6, 2026

Familiares reactivarán protestas

Este lunes, 7 de marzo, la Alianza y Movimiento de Familiares de Presos Políticos Civiles y Militares de Venezuela anunció que retomarán las acciones de protesta y visibilización para exigir la liberación de sus seres queridos.

A través de un comunicado la alianza explicó que había establecido un campamento en las adyacencias de la Embajada de los Estados Unidos para alzar la voz por quienes siguen tras las rejas.

Sin embargo, ante la emergencia provocada por los terremotos, decidieron de forma unánime hacer un paréntesis humanitario transformando el campamento en un punto de apoyo y centro de acopio.

A pesar de que la emergencia continúa, aclararon que “la realidad de los presos políticos también es crítica”.

“La vida sigue y el riesgo para ellos ha aumentado significativamente, ya que diversas instalaciones y recintos penitenciarios sufrieron daños estructurales debido al terremoto, poniendo en peligro inminente su integridad física y su salud”, expresaron.

Finalmente, la alianza exigió a las autoridades competentes y a la comunidad internacional la aplicación inmediata de una medida humanitaria para todos los presos políticos, tanto civiles como militares.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

