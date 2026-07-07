Topos de México concluyen rescates en Venezuela tras terremotos

La Brigada de Rescate Topos de México finalizó su misión de búsqueda y rescate en Venezuela luego de 13 días de operaciones tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, al considerar que la ventana de supervivencia en estructuras colapsadas llegó a su límite y que la emergencia requiere ahora una etapa enfocada en recuperación y reconstrucción

La organización mexicana aclaró que la desmovilización de sus equipos de rescate ligero no representa un abandono de las comunidades afectadas, sino una transición hacia una nueva fase de atención, marcada por la incorporación de maquinaria pesada, el despeje de zonas afectadas y la rehabilitación de servicios e infraestructura.

Los Topos indicaron que la decisión fue coordinada con los organismos que participan en la respuesta humanitaria. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) continuará con la distribución sostenida de ayuda, mientras que los equipos internacionales de búsqueda y rescate cerrarán sus operaciones tras concluir los criterios técnicos de viabilidad de vida.

Protección Civil asumirá las labores de remoción de escombros y recuperación operativa, Funvisis mantendrá el monitoreo geológico y la evaluación de riesgos, mientras que otros organismos estatales continuarán apoyando la logística humanitaria.

Según el último balance oficial reportado el 5 de julio, los terremotos han dejado 3.342 fallecidos, 16.740 heridos, 17.345 personas sin vivienda y más de 86 000 familias atendidas desde el inicio de la emergencia. Además, 856 edificaciones presentan daños estructurales, de las cuales 190 quedaron completamente destruidas.

En paralelo, equipos técnicos avanzan en la evaluación de inmuebles afectados. El Colegio de Ingenieros de Venezuela informó que se han inspeccionado entre 5000 y 6000 estructuras en siete estados mediante protocolos de revisión visual que clasifican las edificaciones según su nivel de habitabilidad.

A 13 días del sismo, compartimos el profundo dolor de las familias 💔.



Comprendemos que la esperanza persiste, pero es necesario anunciar la desmovilización de la zona de desastre de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. como equipo de rescate ligero.



Esto no es un… pic.twitter.com/HBGOhZuU4f — Topos® México (@topos) July 7, 2026

La coordinación que mantiene Estados Unidos en medio de la tragedia

Mientras continúa la transición hacia la recuperación, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, negó que su país tenga control operativo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y afirmó que la presencia estadounidense está limitada al apoyo logístico para facilitar el ingreso y distribución de ayuda humanitaria.

Donovan explicó que los equipos colaboran con la recepción de aeronaves, descarga y almacenamiento de suministros, mientras las autoridades venezolanas mantienen la operación del terminal aéreo. Durante la visita, representantes estadounidenses señalaron que la respuesta internacional entra en una etapa de recuperación luego de culminar las labores críticas de rescate.

Estados Unidos informó que ha destinado asistencia humanitaria por 310 millones de dólares y que han ingresado al país más de 680 toneladas de suministros mediante 37 aeronaves. Las autoridades estadounidenses aseguraron además que mantienen seguimiento sobre la entrega de la ayuda para evitar irregularidades.

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