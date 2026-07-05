Reporte 5 de julio: muertes por terremotos llegan a 3.342

Desde que dos terremotos seguidos azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, las autoridades gubernamentales han confirmado la muerte de 3.342 personas. El número, publicado en el reporte de este 5 de julio, representa 388 fallecimientos más que los registradas en la jornada anterior.

El informe gubernamental de víctimas también indicó que los heridos por la tragedia suman 16.740 personas, mientras que 17.345 personas quedaron sin vivienda. Para estas se han desplegado 79 albergues.

Las cifras señalan que se han registrado 995 réplicas desde los terremotos.

Según el Ejecutivo, hay 856 edificios afectados, mientras que 190 colapsaron.

Las estimaciones privadas sobre el número de damnificados doblan las cifras gubernamentales. De acuerdo con una investigación de ANOVA Policy Research, 37.611 personas residían en viviendas que hoy tienen daño severo, estructural o que colapsaron tras los terremotos.

Este mismo estudio apuntó que levantar la infraestructura habitacional dañada en la línea costera de La Guaira costará un mínimo de US$ 2370,6 millones, es decir, entre el 2 % y 3 % del PIB (Producto Interno Bruto) del país.