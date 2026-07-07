El nuevo reporte de atención a la emergencia, divulgado por Jorge Rodríguez a través de Instagram este 7 de julio a las 5:40 p. m., reveló que la cifra de fallecidos por los sismos del pasado 24 de junio pasó de 3535 a 3685 personas, mientras que la de heridos (16 740), personas rescatadas (6462) y familias atendidas (86 794) permanecen iguales.

En este último parte oficial no hay variación en los siguientes datos: 856 edificios afectados, 190 edificios colapsados, 9603 toneladas de alimentos distribuidos, 4388 rescatistas internacionales y 29 567 efectivos desplegados. Un cuadro de cifras que, por momentos, parece haberse tomado más tiempo para actualizarse que para ayudar.

Las variaciones detectadas

Aunque algunas cifras sí muestran variaciones, los cambios son puntuales. El número de personas sin vivienda pasó de 17 854 a 17 907; la cifra de pacientes atendidos aumentó de 25 016 a 25 970; la de voluntarios, de 27 930 a 28 362; el agua distribuida pasó de 8 130 036 litros a 8 322 853 litros, y las réplicas registradas aumentaron de 1049 a 1076.

Sin embargo, el dato de campamentos transitorios, incluido en el informe del 6 de julio con 82 instalaciones, ya no aparece en la actualización de este 7 de julio. No se informó si se trata de una omisión, una modificación del criterio de reporte o un cambio en la situación de esos espacios.

La emergencia sigue teniendo rostros y necesidades detrás de cada número, por lo que la precisión y continuidad en los balances resulta clave. En medio de una situación donde cada cifra representa personas, familias y esfuerzos de rescate, los reportes necesitan algo más que cambiar algunos números: necesitan explicar qué permanece igual, qué cambió y por qué.

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