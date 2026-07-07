Las stablecoins como escalón que une el mundo cripto y las finanzas tradicionales

Las stablecoins (criptomonedas ancladas al valor del dólar) prometen hacer ese mismo envío en segundos y por una fracción de centavo. Lo que hace cinco años sonaba a experimento ya mueve más volumen de transacciones que Visa. Pero su alcance va mucho más allá de las remesas. A continuación, por qué las stablecoins se están convirtiendo en el puente entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto, y qué implica eso para quienes ya las usan a diario en Latinoamérica.

Mejor trato que en los bancos tradicionales

El sistema financiero global sigue operando con una infraestructura (SWIFT y redes de banca corresponsal) que no fue diseñada para la velocidad a la que los usuarios están acostumbrados en 2026. Las comisiones promedio por remesas internacionales rondan el 6,5% y pueden escalar hasta el 11% en transferencias pequeñas, con buena parte del dinero absorbido por intermediarios antes de llegar a quien lo necesita.

Richard Teng, co-CEO de Binance, lo planteó sin rodeos durante el Hong Kong Web3 Festival 2026. “Las stablecoins representan esa alternativa. Están construidas íntegramente sobre blockchain. Cuando se hace una transferencia con stablecoins, es instantánea y a una fracción del costo”, señaló Teng.

Los números acompañan la tesis. El volumen de transacciones con stablecoins ya superó al de Visa, y la capitalización del sector creció más de un 50% interanual. Para quien consulta el usdt precio en tiempo real, la estabilidad frente al dólar es precisamente lo que diferencia a este activo de criptomonedas volátiles como bitcoin: un USDT equivale siempre a un dólar, lo que lo convierte en un vehículo práctico para ahorrar, enviar y recibir valor sin sobresaltos.

Las remesas como impulso de las stablecoins en Latinoamérica

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 18% de los hogares venezolanos son receptores de remesas, un flujo que se convirtió en fuente creciente de ingresos desde 2016, cuando el éxodo de más de seis millones de venezolanos transformó la economía familiar del país.

Las remesas representan un complemento esencial del ingreso y juegan un papel cada vez más relevante en el bienestar de esos hogares.

El problema es que el sistema tradicional de envío sigue cobrando comisiones que erosionan cada transferencia. Una familia que recibe 200 dólares y paga un 6,5% de comisión pierde 13 dólares antes de tocar el dinero.

Hecho con stablecoins, ese mismo envío puede costar menos de un centavo y llegar en segundos, sin ningún intermediario que sume tiempos y costos.

El bitcoin cae, las stablecoins no

Mientras bitcoin atraviesa una de sus correcciones más intensas desde 2024 (cotiza cerca de los 61.000 dólares al momento de la redacción de este artículo), las stablecoins mantienen su paridad con el dólar sin inmutarse. El BTC se encuentra actualmente a medio camino de su máximo histórico, en octubre de 2025.

De acuerdo a las afirmaciones de analistas de mercado, los altibajos de la moneda de Satoshi se deben a que es un activo especulativo y una reserva de valor en disputa.

Las stablecoins, en cambio, tienen otros usos como infraestructura de pagos. No buscan revalorizarse, sino ser predecibles, un factor que está alineado con lo que busca una familia que envía remesas o un ahorrista que quiere preservar el valor de su dinero frente a la inflación.

La base de usuarios de Binance superó los 300 millones, según reveló Teng en una entrevista anterior, impulsada por el creciente interés de tesorerías corporativas, fondos soberanos y family offices.

La adopción global de criptomonedas se ubica apenas en el 7%, pero Teng estima que el próximo 10% llegará “mucho más rápido”, impulsado por la claridad regulatoria y la integración con las finanzas convencionales.

La claridad legislativa, un reclamo del sector para seguir creciendo

Si las stablecoins son el vehículo, la regulación es el camino pavimentado. Teng celebró avances como la Virtual Assets Act de Hong Kong, y el GENIUS Act en Estados Unidos como señales de que los principales mercados se mueven en la dirección correcta.

Sin embargo, la fragmentación regulatoria es, casi por definición, un obstáculo para la adopción masiva de las criptomonedas.

Los CEOs de los exchanges indican que lo ideal es que las funciones de cumplimiento, como listas blancas, listas negras y requisitos de la regla de viaje, deben construirse directamente en la infraestructura blockchain, a nivel de protocolo, para que las transacciones globales fluyan sin fricciones.

Para Venezuela y para Latinoamérica, cada punto porcentual que bajan las comisiones de remesas es dinero que llega a la familia del migrante. Las stablecoins ya ofrecen esa rebaja; lo que falta es el marco legal que las deje operar a escala, para que un mayor número de ahorristas se beneficie de él.