Ministerio de Educación excluyó a docentes de Fe y Alegría del pago de bonos especiales

Directivos de Fe y Alegría exhortaron al Estado a mejorar las condiciones salariales de los docentes y trabajadores de las escuelas para avanzar hacia la reconstrucción del país, tras los terremotos del 24 de junio pasado.

“No podemos decirles a nuestros docentes que sean el pilar de nuestra reconstrucción cuando no tienen para comer… cuando no tienen calma para acompañar a sus estudiantes porque su cabeza está en cómo llegar a final de mes. Es imperativo atender las condiciones socioeconómicas del personal educativo venezolano”, expresó el director general de Fe y Alegría, el sacerdote jesuita José Gregorio Terán.

Actualmente, un docente VI con 27 años de servicio y que posee maestría devenga 797,64 bolívares de sueldo base más primas, es decir, alrededor de un dólar.

El director de la Escuela Técnica San José Obrero en Antímano, Rafael Peña, denunció que el Ministerio de Educación incumple el convenio vigente con la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y excluyó a más de 20 000 docentes de escuelas subvencionadas del pago del bono de profesionalización que decretó el Ejecutivo en abril.

Agregó que tampoco se les ha cancelado el bono vacacional especial equivalente a unos 60 dólares que sí recibieron los maestros de las escuelas públicas.

Peña precisó que el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Educación afecta a las familias que tienen a sus hijos e hijas en escuelas subvencionadas, ya que son ellos quienes deben asumir los gastos adicionales.

“Para nosotros sostener la educación pasa mucho más que de paredes, que de bloques y de infraestructura, pasa por reconocer la dignidad del personal docente… Se habla de la vocación del personal docente, pero no podemos confundir vocación con sacrificio. Vocación es pasión, es convicción, es la certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, por el futuro, por el presente de este país”, agregó.

Cierre del año escolar agridulce

La coordinadora nacional de Ciudadanía del Programa Escuelas de Fe y Alegría, Yameli Martínez, agregó que a pesar de las condiciones adversas, los docentes “han dado el todo por el todo”. Por eso, este año escolar 2025-2026 atendieron a más de 94 000 estudiantes en 176 escuelas.

Agregó que ya se encuentran en proceso de planificación de cara al próximo período académico. Reiteró que en el caso de las escuelas que resultaron con afectaciones importantes por los sismos van a evaluar si los estudiantes serán reubicados a otros planteles o si se les atenderá bajo una modalidad virtual.

El sacerdote jesuita José Gregorio Terán recordó que 32 miembros de su comunidad educativa fallecieron tras los terremotos: 29 estudiantes de la Escuela Técnica Simón Bolívar ubicada en Caraballeda (en La Guaira), un estudiante de una escuela en Aragua que estaba en la región por el asueto, y una docente del Instituto Universitario Jesús Obrero.

También mencionó que de las escuelas con afectaciones hay 31 espacios educativos priorizados, a las que deben buscarle arreglo antes del próximo mes de octubre. “Si no hacemos nada 18 000 estudiantes pueden quedar afectados, sin clases”, dijo y agregó que se encuentran en conversaciones con aliados de distintos sectores con el fin de recaudar fondos. El presupuesto para reparar solo 14 de estos centros afectados alcanza 1,25 millones de dólares.

El director general de Fe y Alegría enfatizó que actualmente se encuentran trabajando en cuatro líneas de acción: establecer espacios seguros, garantizar saneamiento y agua, el acompañamiento socioemocional y espiritual, y la búsqueda de apoyo económico para evitar la deserción de las familias afectadas.

Por su parte el director de la E.T. Simón Bolívar de Caraballeda, Leonardo Suárez, agradeció la ayuda que todos han dado a La Guaira durante la emergencia, pero aseguró que hay que seguir apoyando para quienes seguirán afectados en los próximos meses. “Es importante ver el proceso educativo para el crecimiento de nuestra región”, añadió.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.