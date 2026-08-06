La Cruz Roja Venezolana prevé mantener durante los próximos 24 meses un plan integral de respuesta a las comunidades afectadas por el terremoto del 24 de junio y proyecta la construcción de un centro logístico humanitario en La Guaira para fortalecer la atención ante futuras emergencias. Así lo informó este 5 de agosto su director general, Simón Pestano, durante una edición de #EspacioRRes, moderada por Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.

Una respuesta pensada para dos años

Pestano explicó que el plan de respuesta de la institución contempla cuatro fases que abarcan desde la atención inmediata hasta el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

La primera etapa se centra en la asistencia humanitaria directa, con servicios de alojamiento, salud, agua y protección. Posteriormente, la organización avanzará hacia la estabilización y recuperación temprana, seguida por una fase de recuperación prolongada para restablecer medios de vida y capacidades locales. Finalmente, el proceso concluirá con acciones orientadas a fortalecer la preparación de las comunidades frente a futuros desastres.

“Es así como nos planificamos dentro de la Cruz Roja Venezolana”, señaló.

La Guaira, eje del fortalecimiento humanitario

Como parte de ese plan, Pestano anunció que la institución trabaja en la construcción de un centro logístico humanitario en La Guaira, concebido para servir de apoyo no solo a la Cruz Roja Venezolana, sino también a otras organizaciones humanitarias que operan en el país.

Asimismo, confirmó que el hospital de campaña instalado tras la emergencia permanecerá operativo durante seis meses más y adelantó que la organización aspira a abrir un nuevo centro de salud en la entidad costera.

“Somos la red más grande del país y esperamos habilitar uno en La Guaira para apoyar a esa población”, afirmó.

Más de 12.500 personas atendidas

El director general detalló que la Cruz Roja Venezolana ha brindado acceso a agua segura a más de 12.500 personas, ha distribuido kits de ayuda humanitaria a unas 2.500 y ha ofrecido apoyo psicosocial a más de 2.300 afectados.

Indicó que uno de los principales retos identificados por los equipos desplegados en terreno ha sido el impacto emocional que dejó el desastre.

“Estamos observando mucho duelo”, expresó, al explicar que la organización mantiene unidades móviles de salud y hospitales operativos junto con aliados especializados para ofrecer una respuesta integral.

Más voluntarios y una organización en transformación

Pestano destacó que la capacidad de respuesta de la institución ha mejorado significativamente en los últimos dos años gracias al fortalecimiento del voluntariado.

Actualmente, la Cruz Roja Venezolana cuenta con más de 4.000 voluntarios activos y, tras el terremoto, más de 22.000 personas manifestaron su interés en incorporarse.

“Hace dos años teníamos capacidades insuficientes para atender emergencias como esta, pero actualmente ya hemos avanzado, especialmente con la captación de voluntarios”, recalcó.

Añadió que la organización atraviesa un proceso de transformación interna con énfasis en la digitalización de sus procesos, auditorías para garantizar la transparencia y mecanismos que permitan asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Según indicó, más de 60.000 personas han realizado donaciones para apoyar la respuesta humanitaria y, cuando algún insumo supera las necesidades identificadas, la institución lo redistribuye hacia otras zonas del país donde sea requerido.

Pestano aseguró que la Cruz Roja Venezolana mantiene una coordinación permanente con Protección Civil desde las primeras horas de la emergencia y la definió como el principal socio humanitario del Estado en este tipo de contingencias.

Recordó que las primeras jornadas de atención estuvieron marcadas por las dificultades para acceder a las zonas más afectadas debido al nivel de destrucción, lo que obligó a movilizar personal desde las 41 filiales de la organización en todo el país, incluyendo equipos provenientes de Maracaibo.

Durante la conversación, Luis Ernesto Blanco destacó que la recuperación tras el terremoto trasciende la reconstrucción de la infraestructura.

“La recuperación va más allá de los escombros. Será lenta por su magnitud, pero será progresiva“, afirmó Blanco, quien también subrayó la necesidad de comenzar a elaborar un inventario de las necesidades de las comunidades para orientar de manera más efectiva la asistencia humanitaria.

Como parte de esa visión de largo plazo, Pestano señaló que la institución espera llegar a 2030 con una estructura más sólida, nuevas capacidades operativas y un relevo de voluntarios que permita consolidar el legado construido durante la respuesta al terremoto y fortalecer la preparación del país frente a futuras emergencias.

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