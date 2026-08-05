IPYS Venezuela presenta “Voces femeninas: ideas y acciones que rediseñan el rumbo de Venezuela”

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y la Red de Mujeres Constructoras de Paz presentan “Voces femeninas: ideas y acciones que rediseñan el rumbo de Venezuela”, un seriado de cinco entrevistas en profundidad dedicadas a visibilizar la labor, liderazgo y propuestas de cinco destacadas lideresas del país: Liz Hernández, Lety Tovar, Andreína Baduel, Yanny González y Mayda Hocevar.

Este proyecto nace con el propósito de explorar el liderazgo femenino en la Venezuela actual, mostrando los desafíos, pero sobre todo el rol fundamental de las mujeres en la reconstrucción del tejido social, la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Las cinco mujeres de esta serie de entrevistas fueron seleccionadas porque representan un liderazgo de resistencia, resiliencia y reconstrucción en el complejo contexto venezolano. Desde sus diversas trincheras, todas comparten una narrativa común: la capacidad de transformar el dolor, la persecución y las crisis sistémicas en acción colectiva con enfoque feminino.

Ellas desafían las estructuras dominantes (patriarcales, autoritarias o polarizadas) y posicionan a la mujer venezolana no solo como sostén en tiempos de adversidad, sino como agente indispensable para transformar la gobernabilidad, la memoria histórica y la sanación del país.

Liz Hernández abre el ciclo: la voz indígena que planta cara a la adversidad

La primera entrega está dedicada a Liz Hernández, una joven lideresa de origen pemón. Nacida en la comunidad de Maurak —un asentamiento de unos 3.000 habitantes ubicado en la Gran Sabana, al sur del país— Liz personifica el doble desafío que representa ser mujer e indígena en entornos históricamente dominados por hombres.

Hernández, quien cursó estudios de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y canto en el marco del proyecto “Vuelta a la Raíz” de la UCAB-Guayana, trabaja activamente en la capacitación en derechos humanos y en la preservación del nicho lingüístico de su pueblo. Su trayectoria incluye haberse desempeñado como secretaria de la Capitanía de su aldea y como coordinadora de salud, roles desde los cuales ha confrontado estructuras tradicionales como el Consejo de Ancianos para defender el espacio y la valentía de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias.

A través de una conversación franca, la activista expone cómo la minería ilegal y el extractivismo exacerban la vulnerabilidad económica y sanitaria de las mujeres indígenas en el estado Bolívar, además de denunciar la falta de consultas previas y reales a los pueblos originarios respecto a las leyes que regulan sus territorios.

Liderazgo ante la emergencia

La entrevista también recoge el testimonio de Hernández tras la reciente crisis provocada por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Frente a este escenario, detalla cómo las mujeres de Maurak ejercieron una respuesta humanitaria inmediata y coordinada, impulsando la iniciativa de acopio “Un granito de amor por Venezuela”. Asimismo, Liz reflexiona sobre el impacto psicológico y la urgencia de atender la salud mental en las familias tras los terremotos, reafirmando que las redes de apoyo locales y el talento femenino son pilares indispensables ante emergencias.

Yanny, la enfermera que no se rinde

En esta segunda entrega, presentamos la historia de Yanny González, enfermera y presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Barinas. Yanny representa la voz firme de las trabajadoras del sector salud que, en medio de condiciones laborales adversas y la precarización de los servicios públicos, se han mantenido en la primera línea de la protesta pacífica y la exigencia de salarios y tratos dignos para el gremio.

Su testimonio refleja la perseverancia de una lideresa gremial que no se rinde frente a la intimidación y que aboga permanentemente por el respeto a los derechos laborales y el bienestar de los pacientes.

En la entrevista, también aborda la “doble emergencia” que atraviesa el gremio de la salud tras los terremotos del 24 de junio. Por un lado, sostener la atención médica y la logística de ayuda junto a organizaciones como Cáritas Barinas. Por el otro, atender la crisis psicológica y de salud mental de las propias enfermeras, quienes son a la vez jefas de hogar y primeras respondedoras en sus comunidades.

Las siguientes entregas del seriado continuarán con los perfiles y testimonios de Lety Tovar, Andreína Baduel y Mayda Hocevar.

Puedes leer la entrevistas completas aquí:

Liz Hernández: la voz que planta cara a los caciques pemón.

Yanny González: la enfermera que no se