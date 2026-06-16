Repsol y Venezuela firman acuerdo para explorar nueva zona petrolera al sur del Lago de Maracaibo

La multinacional energética Repsol y el interinato de Venezuela suscribieron este martes, 16 de junio, un memorando de entendimiento para analizar la viabilidad de explorar y desarrollar una nueva zona petrolífera en el país. El proyecto se centra en el área Horcón, una ubicación estratégica situada al sureste del Lago de Maracaibo.

El acuerdo involucra al Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Además de la evaluación del área Horcón -situada entre los campos de Barúa y Motatán– el memorando establece que las partes avanzarán en el análisis técnico de oportunidades de gas en la costa. Ambas delegaciones profundizarán en los estudios y en el procesamiento de datos sobre los yacimientos gasíferos en el sector conocido como offshore venezolano.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y entre los firmantes figura el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el director general de Exploración y Producción de la firma, Francisco Gea Pascual. Por Venezuela estamparon su firma la presidenta encargada -bajo el tutelaje de Estados Unidos- Delcy Rodríguez; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.

Durante el acto oficial, Rodríguez resaltó la trayectoria de la compañía española en el territorio nacional y calificó la relación como una asociación estratégica de largo recorrido. “Podemos decir que Repsol ha sido un amigo comprometido en los malos momentos cuando Venezuela vivió procesos muy duros de aislamiento internacional”, expresó Rodríguez.

La oficialista también enmarcó la firma de este convenio dentro de una proyección geopolítica y social más amplia que conecta con las necesidades de desarrollo de las naciones en desarrollo. “Nosotros también estamos pensando más allá de cómo garantizar el trilema energético donde los pueblos del mundo accedan a la energía”, argumentó.

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Delcy Rodríguez: "Venezuela también trabaja con visión de futuro para garantizar el trilema energético, asegurando acceso a la energía para los pueblos del mundo, especialmente en el sur global, que enfrenta mayores desafíos en el acceso a energía… pic.twitter.com/F8WKi4s5EN — Reporte Ya (@ReporteYa) June 16, 2026

“Seguimos comprometidos a multiplicar la inversión”

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ratificó la continuidad de las operaciones de la multinacional y el interés por incrementar el volumen de sus activos en el país. El directivo recordó el arraigo histórico de la corporación y vinculó directamente la actividad extractiva con el desarrollo social de la población.

“Repsol lleva más de 30 años en Venezuela. Yo quiero agradecer al gobierno venezolano el apoyo que siempre hemos tenido y el honor que supone para nosotros poder formar parte de la historia de los hidrocarburos de este país. Y sobre todo quiero dejar un mensaje. Nosotros seguimos comprometidos”, manifestó Imaz.

Durante su intervención, el ejecutivo detalló los proyectos específicos que forman parte de la estrategia de la compañía y delineó la hoja de ruta para multiplicar la inversión en petróleo y gas.

“Tenemos un claro compromiso de hacer crecer y multiplicar nuestra inversión en petróleo, invirtiendo para ello dentro de los acuerdos que hemos establecido con ustedes, tanto el acuerdo de estabilización de gas que afecta a Cardón, como los acuerdos relativos a la empresa mixta Petroquiriquire (…) y, por supuesto, los futuros acuerdos que vayamos a hacer de cara al desarrollo de los recursos en los cuales estamos comprometidos también en la faja del Orinoco”, precisó el representante.

El directivo concluyó señalando que el crecimiento de la economía mundial, y principalmente el del Sur Global, “necesita energía, y necesita energía segura, necesita energía asequible, necesita energía competitiva para que las personas puedan tener un proyecto de vida”.

⛽ Repsol firma nuevos acuerdos energéticos con el régimen encargado



🤝 La petrolera española Repsol suscribió un Memorando de Entendimiento con PDVSA durante una reunión encabezada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, para ampliar la cooperación en áreas vinculadas al… pic.twitter.com/N1Gh74KIsd — EVTV (@EVTVMiami) June 16, 2026

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