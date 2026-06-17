Adolescente Samantha Hernández se gradúa de bachiller a casi un mes de ser excarcelada

Luis Hernández, padre de Samantha Hernández, informó que la adolescente recibió su título de bachiller este martes 16 de junio.

“Mi hija Samantha Sofía Hernández Castillo en su acto de graduación, obteniendo su titulo de bachiller. Dios te bendiga mi amada hija”, posteó Hernández en la red social X y acompañó el texto con una fotografía de la adolescente vestida con toga y birrete.

El padre de Samantha expresó que “después de la tormenta siempre llega la calma”, refiriéndose a la detención de su hija por motivos políticos.

Después de la tormenta viene la calma,,Mi hija Samantha Sofía Hernández castillo en su acto de graduación, Obteniendo su titulo de bachiller..Dios te bendiga mi amada hija Samantha Hernández. pic.twitter.com/bSZRThgZS9 — Luis Hernández (@Davemportt31183) June 16, 2026

Caso Samantha Hernández

Samantha Hernández, de 16 años, estuvo detenida desde el 19 de noviembre de 2025 y fue excarcelada la noche del 18 de mayo de 2026. Fue juzgada por terrorismo por su presunta participación en el atentado con explosivos en Plaza Venezuela.

En marzo de 2026, el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescentes con competencia en terrorismo le negó la amnistía a la adolescente sin ofrecer detalles al respecto.

Samantha estuvo detenida al igual que otros miembros de su misma familia por ser allegados a Cristian Hernández, un militar disidente en el exilio. Por este caso continúa tras las rejas su tío Henry Castillo Hernández. Maykelis Borges, esposa de Cristian, permaneció un año en prisión, dio a luz en la cárcel y fue liberada con medidas cautelares en el mes de febrero. El 12 de junio de 2026, fue excarcelada la hermana mayor de Samantha, Aranza Hernández, de 19 años.

La familia Hernández Castillo ha sido víctima de Sippenhaft, una práctica que se remonta a la Alemania nazi con el fin de castigar, perseguir o detener a los familiares de un perseguido político como mecanismo de presión o represalia.

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El 12 de junio de 2026, también fue excarcelada su hermana mayor, Aranza Hernández (de 19 años), permitiendo finalmente el reencuentro de ambas.