Desde las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Blanca Rosa Mármol exhortó formalmente a la administración de Donald Trump a dar un viraje en su política hacia Venezuela. La jurista solicitó al Gobierno estadounidense rectificar su apoyo al interinato de Delcy Rodríguez y respaldar, en su lugar, la instalación de una junta de gobierno como la auténtica salida institucional.

La especialista en ciencias penales y criminológicas considera que la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 carece de validez, y la catalogó como una “ficción jurídica” debido a que su período constitucional venció en 2021.

“La llave constitucional para resolver la crisis política en Venezuela es a través de la instalación de una junta de gobierno, y hacemos esa solicitud formal al representante del Gobierno de Estados Unidos en nuestro país”, afirmó Mármol en rueda de prensa.

Un plan de transición de dos meses

La magistrada emérita enfatizó que esta propuesta no responde a componendas políticas ni busca la perpetuación en el poder. De acuerdo con Mármol, las funciones medulares de dicha junta de gobierno consistirán en asumir la transición institucional, designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y convocar a elecciones generales —tanto presidenciales como parlamentarias— en un lapso perentorio de dos meses.

Al ser consultada sobre cómo se legitimaría esta junta sin la intervención de las cúpulas partidistas, la abogada precisó que el mecanismo se articulará directamente a través de asambleas de ciudadanos en todos los estados y municipios de Venezuela.

“La junta de gobierno será elegida por la ciudadanía porque finalizó el interinato. En Venezuela no hay presidente ni gobierno”, sentenció.

Finalmente, la jurista aprovechó el encuentro con los medios de comunicación para enviar dos mensajes políticos: un llamado a la líder opositora María Corina Machado a regresar al país, y un exhorto a la Plataforma Unitaria para que reflexione profundamente sobre sus actuales métodos de negociación.

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