La cifra de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron en mayor medida a La Guaira, ascendió a 5069 personas, según datos difundidos vía Telegram por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el parte oficial correspondiente al 17 de julio, la cifra de personas heridas y rescatadas se mantiene en 16 740 y 6492, respectivamente. Hasta la fecha de este balance, 128 324 familias han sido atendidas y 17 907 perdieron su vivienda.

Con respecto a las personas desplazadas, según Jorge Rodríguez, un total de 21 235 se encuentran refugiadas en los 107 campamentos transitorios instalados por las autoridades gubernamentales. El reporte más reciente del vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez solo detalla que hay 40 campamentos en Caracas, 28 en La Guaira, 28 en Miranda y 10 en Aragua.

Por otra parte, un total de 36 951 personas han recibido atención en centros de salud debido a afecciones causadas por los terremotos, mientras que se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos —sin variación desde el reporte anterior— y un total de 29 565 652 litros de agua.

Según los datos oficiales, se mantienen 2278 rescatistas internacionales desplegados en terreno, 30 989 funcionarios nacionales y 31 745 voluntarios que han acudido a las zonas de desastre a prestar apoyo.

Hasta la fecha se han registrado 1331 réplicas desde el doblete sísmico, el cual causó severos daños estructurales: se desplomaron 190 edificios y otros 856 resultaron afectados parcialmente.