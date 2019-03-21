Jueza María Lourdes Afiuni condenada por “corrupción espiritual” - Runrun

EL HERMANO DE LA JUEZA María Lourdes Afiuni, Nelson Afiuni, confirmó que fue sentenciada a cinco años de cárcel por “corrupción espiritual”, no obstante Afiuni comentó que su hermana cumplió cuatro años de condena y en este sentido solo le correspondería cumplir uno más.
“La fiscalía acota que no se pudieron comprobar ninguno de los delitos y prácticamente con eso estás pidiendo la absolución del caso. Pero ¿qué hace el juez? El desestima, el absuelve por abuso de poder, por evasión, pero la condena a cinco años de cárcel por corrupción espiritual”, dijo.
En entrevista con Aryeli Vera para Unión Radio, Nelson Afiuni rechazó la argumentación dada por la fiscalía para establecer esta acusación, señalando que la ex funcionaria aplicó medidas cautelares contra procesados como un acto de “placer”.
“Eso no existe, la corrupción espiritual no existe. Entonces ella al dar medida cautelar ella sintió placer, es decir, cada vez que un juez dé una medida cautelar a alguien, esta sintiendo placer y eso se puede interpretar como corrupción espiritual, cuestionó el abogado.
Nelsón Afiuni, reiteró en su denuncia de esta sentencia por considerarla irregular, luego de explicar que el Ministerio Público desestimó las acusaciones sin comprobar ninguno de los delitos que se le imputaron a su hermana.
Asimismo, comentó que el Juez a quien identificó cómo Manuel Bolano, dio la sentencia en ausencia de la procesada.
“Nosotros nos fuimos del palacio de justicia ya que mi hermana cuando vio que no iban a ver conclusiones del caso. Que iba a tomar una decisión cuando la fiscalía son personas nuevas en el caso, él dijo que la iba a sentenciar hoy pasará lo que pasará. Y ella se paró y dijo: Que no iba a colaborar con esta irregularidad. Y se fue. Y él dio la sentencia en ausencia de mi hermana”, detalló.
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