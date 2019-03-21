García Carneiro inicia modificaciones legales para cambiar nombre de estado Vargas a La Guaira - Runrun

EN NUEVE MESES EL ESTADO VARGAS dejará de existir para dar paso al estado La Guaira.
La nueva entidad rendirá tributo a las voces de las tribus indígenas y borrará toda señal relacionada con la época de la conquista española, o con los gobiernos democráticos que antecedieron a Hugo Chávez o con cualquier figura que, a juicio del oficialismo, no comulgue con ellos.
Con esta base, el gobernador Jorge Luis García Carneiro entregó al presidente del Consejo Legislativo del estado Vargas (Clev) la solicitud formal para iniciar el proceso de cambio de nombre del estado Vargas por La Guaira.
La solicitud fue hecha en la plaza Bolívar – Chávez de La Guaira, en medio de una sesión conjunta con el Concejo Municipal de Vargas.
“En mi condición de gobernador de estado, que oye y atiende las aspiraciones valores y creencias, concurro respetuosamente ante esta autoridad legislativa a fin de solicitar se siga el trámite de la siguiente propuesta de reforma: se modifique el artículo primero de la Constitución del estado en los siguientes términos artículo uno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Constitución del estado La Guaira son normas supremas y constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico”, expresó García Carneiro.
“Las modificaciones deben abarcar las sustituciones del estado Vargas por estado La Guaira”, añadió el gobernador durante su alocución, que se concentró en dejar de lado la figura del médico guaireño José María Vargas, para enaltecer el nombre de La Guaira y la figura de otro guaireño ilustre, José María España.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9nYXJjaWFjYXJuZWlyby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY1MzcvZ2FyY2lhLWNhcm5laXJvLXBsYW50ZW8tY2FtYmlhci1lbC1ub21icmUtZGVsLWVzdGFkby12YXJnYXMtYS1sYS1ndWFpcmEvIiB0aXRsZT0iR2FyY8OtYSBDYXJuZWlybyBwbGFudGXDsyBjYW1iaWFyIGVsIG5vbWJyZSBkZWwgZXN0YWRvIFZhcmdhcyBhIExhIEd1YWlyYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkpvcmdlIEx1aXMgR2FyY8OtYSBDYXJuZWlybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NTM3L2dhcmNpYS1jYXJuZWlyby1wbGFudGVvLWNhbWJpYXItZWwtbm9tYnJlLWRlbC1lc3RhZG8tdmFyZ2FzLWEtbGEtZ3VhaXJhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkdhcmPDrWEgQ2FybmVpcm8gcGxhbnRlw7MgY2FtYmlhciBlbCBub21icmUgZGVsIGVzdGFkbyBWYXJnYXMgYSBMYSBHdWFpcmE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL2d1YWlkby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYzMjUvZ3VhaWRvLWRlc2RlLXZhcmdhcy12YW1vcy12ZW5lenVlbGEtcG9yLWxhLW9wZXJhY2lvbi1saWJlcnRhZC8iIHRpdGxlPSJHdWFpZMOzIGRlc2RlIFZhcmdhczogVmFtb3MgVmVuZXp1ZWxhIHBvciBsYSBPcGVyYWNpw7NuIExpYmVydGFkIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+SnVhbiBHdWFpZMOzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYzMjUvZ3VhaWRvLWRlc2RlLXZhcmdhcy12YW1vcy12ZW5lenVlbGEtcG9yLWxhLW9wZXJhY2lvbi1saWJlcnRhZC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5HdWFpZMOzIGRlc2RlIFZhcmdhczogVmFtb3MgVmVuZXp1ZWxhIHBvciBsYSBPcGVyYWNpw7NuIExpYmVydGFkPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9HYXJjacyBYUNhcm5laXJvLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3J1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS8zNzQ2MTgvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMjEtMDItMjAxOS1iYWpvLWVzdGFkby12YXJnYXMvIiB0aXRsZT0iTG9zIFJ1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMjEuMDIuMjAxOTogQkFKTzogRXN0YWRvIFZhcmdhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFlcm9wdWVydG8gU2ltw7NuIEJvbMOtdmFyPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEvMzc0NjE4L2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTIxLTAyLTIwMTktYmFqby1lc3RhZG8tdmFyZ2FzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyBSdW5ydW5lcyBkZSBCb2NhcmFuZGEgZGUgaG95IDIxLjAyLjIwMTk6IEJBSk86IEVzdGFkbyBWYXJnYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAxL0d1YWlkby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zNjk4NzMvanVhbi1ndWFpZG8tbGUtaGFibGUtZGUtYW1uaXN0aWEteS1yZWNvbmNpbGlhY2lvbi1hLWxvcy1kZWwtc2ViaW4teS1hcXVpLWVzdG95LWxpYnJlLyIgdGl0bGU9Ikp1YW4gR3VhaWTDszogJiM4MjIwO0xlIGhhYmzDqSBkZSBhbW5pc3TDrWEgeSByZWNvbmNpbGlhY2nDs24gYSBsb3MgZGVsIFNlYmluIHkgYXF1w60gZXN0b3kgbGlicmUmIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZGV0ZW5jacOzbiBzZWJpbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzY5ODczL2p1YW4tZ3VhaWRvLWxlLWhhYmxlLWRlLWFtbmlzdGlhLXktcmVjb25jaWxpYWNpb24tYS1sb3MtZGVsLXNlYmluLXktYXF1aS1lc3RveS1saWJyZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5KdWFuIEd1YWlkw7M6ICYjODIyMDtMZSBoYWJsw6kgZGUgYW1uaXN0w61hIHkgcmVjb25jaWxpYWNpw7NuIGEgbG9zIGRlbCBTZWJpbiB5IGFxdcOtIGVzdG95IGxpYnJlJiM4MjIxOzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvc2lubHV6LnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjQwNy9yZXBvcnRhbi1hcGFnb24tZW4tdmFyaWFzLXpvbmFzLWRlLWNhcmFjYXMteS12YXJnYXMvIiB0aXRsZT0iUmVwb3J0YW4gYXBhZ8OzbiBlbiB2YXJpYXMgem9uYXMgZGUgQ2FyYWNhcyB5IFZhcmdhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFwYWfDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjQwNy9yZXBvcnRhbi1hcGFnb24tZW4tdmFyaWFzLXpvbmFzLWRlLWNhcmFjYXMteS12YXJnYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+UmVwb3J0YW4gYXBhZ8OzbiBlbiB2YXJpYXMgem9uYXMgZGUgQ2FyYWNhcyB5IFZhcmdhczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
2
Enviar Comentarios