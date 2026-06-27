Garantizan reposición de alimentos  y medicamentos

En las filas de los supermercados de la zona de sur de Caracas los vecinos aún tienen miedo. Mientras esperan para pagar, este sábado 27 de junio se siente una réplica de los dos terremotos del pasado miércoles 24. En las cadenas de farmacias hay colas para entrar y la gente no para de recordar lo que significa vivir en escasez.

El miedo es legítimo, y Carolina Carrrillo, parada detrás de su carrito de compras indica que igual le tocaba “hacer mercado” y que en todo caso no tiene dinero para hacer compras nerviosas “apenas si estoy llevando demás dos harinas, un arroz, granos y una que otra cosa”.

Así como ella, un par de vecinos de Santa Mónica coinciden en que están comprando lo necesario “sin exagerar, pues no hay dinero para más”.

En las largas filas para pagar en otro establecimiento, hay algunos carritos repletos. Uno de los compradores, que solo se identificó como Manuel, indica que aquí nunca se sabe y prefiere gastar demás en comida no perecedera y guardarla “por si acaso, porque uno tiene familia y tiene que pensar en ellos”.

Los pasillos de enlatados, harinas y papel sanitario, se van quedando vacíos. Un pasillero de un automercado dijo que varias veces han tenido que reponer la mercancía y los sábados suele pasar eso, pero no al ritmo de hoy.

Llamado a la calma

Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), indicó que al inicio de la semana Caracas tenía 98 % de abastecimiento, sin embargo; explica que el incremento de las compras de algunos productos como enlatados, harinas y productos de higiene personal este viernes y sábado ha mermado la presencia de estos en anaquel.

“Pero es importante recordar que el lunes comienza la reposición de mercancía. Está garantizado el abastecimiento para esta coyuntura. Los supermercados están abiertos y hoy sábado hay menos gente comprando que ayer”, dijo.

En cuanto a las rutas de abastecimiento para Caracas y el resto del país, Atencio dijo que están despejadas. “Nosotros estamos articulados con la Cámara Venezolana de Alimentos (Cavidea) y hemos coordinado la entrega de la reposición a partir del lunes y en caso de que sea necesario adelantarla para este fin de semana. Estamos trabajando para que el abastecimiento sea normal, esto también aplica para las cadenas de farmacias”.

En el caso de verduras, frutas y legumbres, el sector sur de la ciudad la mayoría de los mercados a cielo abierto estaban funcionando, los fruteros de la Colonia Tovar que se ubican en Los Caobos, Santa Mónica y La Florida prestaron servicios viernes y sábado. Mientras, buena parte de los gochos también trajeron sus camiones.

Leonardo Breidembach, quien cada semana viene a vender frutas, verduras, quesos y flores, desde la Colonia Tovar indicó que “no se vendió mucho porque la gente no sabía que íbamos a instalarnos, otros porque no están en sus edificios o están pendiente de sus familiares”.

“Nosotros bajamos por El Junquito y aunque hay algunos derrumbes la vía está transitable. En cuanto la gasolina, cuesta un poquito echar, pero si se consigue. Nosotros igual vamos a volver la otra semana como siempre”, dijo Breidembach quien se instala en Los Caobos, Los Chaguaramos y Santa Mónica entre jueves y sábado.

Gasolina con sobresalto

Las colas en las estaciones de servicio en Caracas en ocasiones funcionan como un termómetro de lo que está pasando en el país, mientras que las distintas regiones el abastecimiento es irregular.

En un recorrido por varios puntos de la ciudad, el equipo de Efe pudo constatar largas filas, especialmente en horas de la mañana, en varias estaciones de gasolina de la capital.

Carmen y Miguel salieron a repartir comida en unos refugios en Caracas, pero antes tuvieron que poner gasolina en la bomba de La Trinidad y aunque solo estaban funcionando dos de seis surtidores, la fila era de unos 5-6 carros. “Pusimos gasolina relativamente rápido”.

En este sentido, la agencia de noticias Reuters reseñó que la ministra de Hidrocarburos, Paulo Henao, en una entrevista en una estación ‌de radio estatal, aseguró que el suministro interno de gas y combustible está garantizado mientras las ‌autoridades evalúan los niveles de existencias.

Henao aseguró que el nivel de producción ‌petrolera de Venezuela ‌no se vio afectado por los dos fuertes terremotos ocurridos el miércoles y actualmente se sitúa en ‌1,2 ⁠millones de barriles diarios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.