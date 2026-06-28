ONU instala hospitales de campaña en La Guaira

Las Naciones Unidas instalaron tres hospitales de campaña en el estado La Guaira como parte de la respuesta de emergencia tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, que han dejado miles de víctimas y una fuerte presión sobre el sistema sanitario.

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, Gianluca Rampolla, explicó en declaraciones a la agencia EFE que la medida busca atender a los heridos directamente en la zona más afectada, sin saturar los hospitales de Caracas, que también enfrentan una alta demanda de pacientes.

“No es sostenible trasladar a todos a centros sanitarios de Caracas”, señaló Rampolla al detallar que los hospitales de campaña permiten ofrecer atención traumatológica, cirugías de emergencia y hospitalización temporal en el propio estado costero.

Según la información oficial, estos centros forman parte de un dispositivo más amplio de asistencia internacional que incluye la coordinación de refugios multiservicios para las personas que perdieron sus viviendas, los cuales serán instalados cerca de las comunidades afectadas para evitar desplazamientos prolongados.

El funcionario también indicó que ya llegó un avión con unas 20 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo insumos para la potabilización de agua, mientras continúan las labores de rescate en distintas zonas del país.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre las condiciones en el terreno. La ONG Provea denunció que en el sector Caraballeda, en La Guaira, se han registrado olores asociados a descomposición y demoras en el traslado de cuerpos hacia la medicatura forense.

“Lo que encontramos en Caraballeda (La Guaira) en nuestra misión de documentación: olor a descomposición en dos momentos y zonas distintas. Cuerpos aún bajo los escombros. Cuerpos ya rescatados esperando horas para ser trasladados”, señaló la organización a través de su cuenta en X.

Provea agregó que en la zona, con más de diez edificios colapsados, vecinos y civiles han participado en labores de búsqueda ante la limitada disponibilidad de rescatistas y equipos especializados. También advirtió que uno de los voluntarios llevaba más de 24 horas continuas de trabajo en el terreno.

La ONG cuestionó además las cifras oficiales sobre personas desaparecidas y aseguró que el impacto de la emergencia podría ser mayor al reportado inicialmente, en medio de un escenario en el que continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos han dejado al menos 1.430 fallecidos, además de miles de heridos y comunidades enteras afectadas, mientras organismos internacionales advierten que la situación humanitaria sigue en fase crítica y en evolución constante.

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