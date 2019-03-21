FMI: “Aún no hay claridad” para reconocer a Guaidó - Runrun

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) reconoció este jueves que “aún no hay claridad” entre sus países miembros acerca del posible reconocimiento de Juan Guaidó y señaló que no hay un voto previsto sobre la cuestión en el Directorio Ejecutivo.
“Nos basamos en la comunidad internacional y los miembros que componen el FMI (…) y aún no hay claridad” sobre Venezuela, indicó Gerry Rice, portavoz de la institución en rueda de prensa.
“Todavía se están formando las posiciones, estamos escuchando cuidadosamente”, agregó.
Rice insistió, no obstante, que el Fondo está “listo para actuar” dada la “difícil” situación económica de Venezuela, “una vez se aclare” la cuestión del reconocimiento.
La directora gerente, Christine Lagarde, anticipó a comienzos de marzo que la eventual asistencia a Venezuela sería “un trabajo monumental”.
Lagarde recalcó que el FMI asistirá a Venezuela “tan pronto como las autoridades legítimas de ese país” soliciten ayuda, sin mencionar ningún nombre.
La pasada semana, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó como gobernador ante el organismo al economista Ricardo Hausmann, enviado por Guaidó, en el primer reconocimiento de una institución financiera multilateral.
Rice afirmó, en este sentido, no estar “al tanto” de conversaciones con el equipo de Guaidó.
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