Juan Guaidó desafía al gobierno de Maduro a que lo encarcele - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, Juan Guaidó, condenó el “secuestro” de su director de despacho Roberto Marrero, hecho cometido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la madrugada de este jueves 21 de marzo.
“A pesar del secuestro, de la persecución, nosotros seguiremos adelante. Esto no es nuevo. Tenemos años sufriendo amenazas, incluso de muerte, sufriendo de hambre y miseria. Este gobierno canta victoria porque secuestró a Marrero, pero para nosotros la victoria es entregar insumos médicos”, dijo en compañía de la comisión legislativa que hace seguimiento a la asistencia humanitaria.
Guaidó considera que ni Maduro ni su círculo más cercano se atreven a apresarlo y por ello detuvieron a Marrero. Sin embargo, desafió al gobernante cuestionado por más de 50 países a que lo encarcele.
“Aquí estamos, Nicolás, a plena luz del día por si buscas intimidarnos”, sentenció el también presidente del Poder Legislativo.
De acuerdo con sus declaraciones, las autoridades del Sebin se comunicaron con el equipo técnico de las Naciones Unidas que se encuentra en el país para asegurar que no eran responsables de haber dado la orden contra Marrero, quien ha sido secretario del Parlamento y miembro de defensa del líder opositor Leopoldo López.
“¿Entonces quién fue? ¿Maduro no se atreve o no manda? Ya sabemos que la cadena de mando está rota. Los que demuestran debilidad son los que allanan viviendas de diputados. Fue un secuestro vil, que busca intimidar. ¿Están torturándolo?”, cuestionó.
En declaraciones ofrecidas en horas de la mañana por el diputado Sergio Vergara, cuya vivienda también allanaron en la madrugada, se conoció que la oposición habló con dos miembros de la misión técnica de la ONU para informarles lo que había ocurrido.
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