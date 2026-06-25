Se activan centros de acopio para ayudar a las víctimas de los terremotos

Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV) informó este jueves que en la Universidad Central de Venezuela se activó un centro de acopio para recolectar insumos esenciales en apoyo a los afectados por los dos terremotos ocurridos este miércoles en el país.

Suárez, en entrevista para Runrun.es, explicó que el plan es recolectar la mayor cantidad de insumos para dotar a los hospitales de Caracas con agua, medicamentos, comida y ropa para los afectados.

El dirigente estudiantil expresó que también quieren establecer un campamento en la UCV, a través de los Bomberos de la casa de estudios, para llevar los insumos recolectados hasta La Guaira. Además, quieren brindar asistencia médica y llevar a estudiantes de psicología para atiendan a las víctimas del terremoto.

La organización Otro Enfoque también habilitó un centro de acopio en su sede ubicada en Los Símbolos para recibir donaciones y apoyar a las comunidades más afectadas.

A nivel nacional, el portal La Vida de Nos informó los centros de acopio que están funcionando en varias entidades del país.

La red de supermercados y Farmacias Makro y Red Vital también se sumaron como centros de acopio a nivel nacional para apoyar a las familias afectadas.

Cáritas Venezuela activó centros de acopio en todo el país. Los principales puntos de recepción reciben agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos esenciales.