En el interior del país, el estruendo también causó víctimas y daños  

No solo en Caracas y La Guaira se sintieron los embates de los terremotos de este 24 de junio en Venezuela, también en el resto del interior de Venezuela sufrió el castigo de la naturaleza.

De acuerdo a la periodista Vanessa Rodriguez en La Colonia Tovar en el estado Aragua se reportaron 6 fallecidos y 36 heridos.

Según el diario El Carabobeño una mujer de 54 años falleció en Morón, estado Carabobo luego de desplomarse su vivienda en el sector Guarataro, en el municipio Juan José Mora. Fue identificada como Nancy Tortoza. Por otro lado, de manera extraoficial se informó sobre la muerte de Yrma Morillo, de 66 años.

En declaraciones a Unión Radio, la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, destacó que la afectación estructural en la ciudad fue relativamente leve, en especial en el centro histórico. Según la Cámara de Comercio de esa ciudad, el 95% de los comercios se mantienen operativos.

De acuerdo a El Impulso, autoridades en el estado Lara afirmaron que hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas, heridos ni daños de infraestructura.

“Nosotros acá en el estado Lara, de manera inmediata hicimos el despliegue de los equipos de gestión de riesgo para hacer revisión y monitoreo a algunas zonas de la ciudad de Barquisimeto”, dijo Luis Mujica, director de Protección Civil y Administración de Desastres de la entidad larense.

En el estado Yaracuy, donde fue uno de los epicentros de los terremotos, no se reportaron víctimas fatales, pero sí daños materiales, según el medio Yaracuy al Día.

El gobernador de la entidad Leonardo Intoci informó que luego de los movimientos telúricos el sistema eléctrico se vio afectado. De acuerdo a las autoridades, el sistema opera actualmente al 40% de su capacidad por lo que se aplicará un plan de administración y rotación de carga de manera continua, es decir, racionamiento, algo a lo que están acostumbrados los habitantes del interior del país, incluso sin situaciones catastróficas. Asimismo los cortes de luz afectarán el suministro de agua.

Por su parte, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, declaró al diario El Tiempo que en la entidad no se registraron daños graves.

“Todo se mantiene en situación de paz, de calma, de tranquilidad, sin ningún tipo de situación grave que reportar”, dijo el mandatario regional.

El Periodiquito en el estado Aragua reportó el colapso total de un edificio en el sector Valle Este de Turmero, donde se desconoce el posible número de víctimas y heridos, pero se logró el rescate de una persona con vida, quien sufrió politraumatismos generalizados y fue trasladada al Hospital Central de Maracay.

Testigos argumentaron que el edificio prácticamente implosionó y que se presume hay 17 personas bajo los escombros.

Por su parte, el periodista Douglas Duran reportó para Unión Radio que en Tucacas, estado Falcón se reportaron dos muertos, 30 heridos y más de una decena de personas tapiadas.

Por su parte, el diario Los Andes publicó que el Cuerpo de Bomberos del estado Trujillo activó un despliegue inmediato en los diferentes municipios de la entidad para realizar inspecciones técnicas, evaluaciones estructurales y análisis de riesgo.

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