El Ministerio de Salud confirmó este martes, 21 de julio, tres muertes por hantavirus en el estado Anzoátegui y reveló que mantiene en investigación otras dos muertes de médicos en el estado Barinas por un cuadro febril, hemorrágico y respiratorio.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el organismo aclaró que la muerte de los profesionales de la salud en Barinas “no guarda relación” con los fallecimientos por hantavirus reportados en Anzoátegui.

La dependencia aseguró que el hantavirus es transmitido en zonas agrícolas y rurales por roedores y que, hasta el momento, no había evidencia de transmisión de persona a persona en nuestro país.

Además, aseguraron que los eventos en Barinas y Anzoátegui son focalizados y que “no representan un riesgo para la comunidad en general”. Sin embargo, tardaron varios días en confirmar la causa de los fallecimientos en Anzoátegui y todavía no explican los motivos de las muertes en Barinas.

Brote de hantavirus en 2026

El principal evento internacional relacionado con este patógeno en 2026 fue un brote inusual de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) a bordo del crucero de expedición MV Hondius. La emergencia fue causada por el virus Andes, una cepa endémica de América del Sur, el único hantavirus conocido con capacidad de transmisión interhumana.

El virus infectó a pasajeros y tripulantes de siete nacionalidades y hubo un total de 13 casos en Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos. Fallecieron 3 personas.

El hantavirus comienza con una fase inicial de tres a cinco días similar a una gripe, con fiebre, dolores musculares intensos (en muslos, caderas y espalda), fatiga, dolor de cabeza y problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos o dolor abdominal. Entre cuatro y diez días después, la enfermedad progresa hacia una fase pulmonar grave y potencialmente mortal, en la que los pulmones se llenan de líquido, hay tos seca, una marcada dificultad para respirar, opresión en el pecho y una caída en la presión arterial.

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