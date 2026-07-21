La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunció un llamado urgente por 98 millones de dólares para asistir a las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

El plan que sugiere la OIM abarcaría 12 meses de trabajo y busca ofrecer alojamiento seguro, entregar ayuda humanitaria de emergencia, apoyar la recuperación temprana y acompañar a las comunidades en la reconstrucción de sus vidas y servicios básicos.

Lia Poggio, jefa de misión de la OIM en Venezuela, destacó que, aunque la población ha mostrado una fuerza admirable, la recuperación “será larga”.

“Este llamamiento ayudará a que las familias reciban lo que necesitan, desde un lugar donde quedarse hasta apoyo para reconstruir servicios esenciales y avanzar hacia una recuperación segura y duradera”, afirmó Poggio.

Desde el inicio de la emergencia, la OIM ha coordinado alojamientos colectivos, brindado atención médica, apoyo en protección, y facilitado el acceso a servicios esenciales para las personas desplazadas.

Hasta ahora, ha apoyado a 6000 personas en alojamientos colectivos y ha ofrecido más de 10 000 servicios, entre ellos alojamiento temporal, consultas médicas y asistencia en protección.

Este llamado internacional reafirma el compromiso de la OIM con soluciones locales, sostenibles y centradas en las personas para quienes enfrentan crisis y desplazamiento.

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