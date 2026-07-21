Lluvias elevan el riesgo de deslaves en varias regiones del país

Valdemar Andrade, profesor jubilado del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela, explicó que las recientes lluvias, producto de la llegada de ondas tropicales, “aumentan la saturación de los suelos en zonas ya afectadas por los terremotos del 24 de junio”.

En entrevista con el periodista Román Lozinski, a través del Circuito Éxitos, Andrade explicó que durante esta semana Venezuela estará bajo la influencia de las ondas tropicales número 28 y 29, lo que se traduce en lluvias continuas con descargas eléctricas en buena parte del país, especialmente en el sur y occidente, donde también incide una baja presión proveniente de Colombia.

El ingeniero recordó que para esta temporada se pronosticaron entre 50 y 55 ondas tropicales, y el país ya registra 27. Además, mencionó que el fenómeno de El Niño podría intensificarse hacia octubre, aunque aún no se conoce su impacto específico en Venezuela.

Suelos saturados y riesgo de colapso

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Geólogos de Venezuela, Feliciano De Santis, alertó de que la acumulación de lluvias entre 300 y 400 milímetros por semana puede generar colapsos hidráulicos en zonas vulnerables.

“Cualquier intensidad horaria por encima de 20 milímetros puede causar deslizamientos en laderas, como ocurrió en la tragedia de Vargas”, explicó.

De Santis señaló que los suelos saturados pueden activar derrumbes superficiales y subsuperficiales, especialmente en quebradas del litoral central como Macuto y Caraballeda–San Julián, donde se observan múltiples “golpes de cuchara”, pequeños derrumbes que indican inestabilidad.

Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana. Andrade recordó que el sistema instalado en el litoral central tras la tragedia de Vargas —financiado por la Unión Europea— quedó inoperativo y fue vandalizado. De Santis, por su parte, insistió en que el país requiere una red meteorológica, sismográfica y acelerográfica moderna, en línea y accesible para la ciudadanía.

El geólogo también confirmó que el Ávila presenta expresiones de inestabilidad visibles desde Caracas y desde el litoral.

“Son derrumbes superficiales, pero indican que una semana de lluvia intensa podría activar más estos suelos y generar volúmenes importantes de material hacia las quebradas”, advirtió.

De Santis reiteró que el país debe enfocarse en reducir la vulnerabilidad estructural y urbana. “No nos preocupemos por los sismos, preocupémonos por la vulnerabilidad. Cuando se siembra vulnerabilidad, se recogen tragedias”, finalizó.

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