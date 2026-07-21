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Gobierno entregó 200 viviendas a damnificados por sismos y promete 4000 para fin de año

La presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno entregó más de 200 viviendas a los damnificados por los terremotos en La Guaira.

A través de un mensaje difundido en la cuenta en X del Ministerio de Comunicación e Información, Rodríguez indicó que los apartamentos entregados, ubicados en el sector “Simón Bolívar” del Complejo Habitacional “Ciudad Tiuna”, en la ciudad de Caracas, fueron entregados “completamente equipados”.

La mandataria encargada, aseguró que para finales de año estima entregar 4000 viviendas amparados en la recién nacida Misión Venezuela Renace, a cargo de Jacqueline Faría.

Venezuela Renace estima entregar más de 10 000 soluciones habitacionales de cara al 2027, según información difundida en medios oficiales.

“Estamos trabajando intensamente en varios frentes, atendiendo los campamentos transitorios que hemos creado. Quienes se encuentran en estas instalaciones pueden tener la seguridad de que pronto contarán con una vivienda a pesar de los daños que causó esta contingencia natural”, dijo Rodríguez.

La presidenta encargada añadió que la entrega de soluciones habitacionales será mensual, pero precisó fechas, cantidades ni detalles adicionales.

Explicó que el Estado Mayor está evaluando las condiciones del suelo para futuras construcciones y que también han inspeccionado los edificios que quedaron inconclusos en Caracas y otros estados del país. El objetivo es avanzar en la meta de recuperar 10.000 viviendas en estructuras que nunca se terminaron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Venezuela Renace estima entregar más de 10 000 soluciones habitacionales de cara al 2027, según información difundida en medios oficiales
Viviendas
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Prensa Presidencial
Redacción Runrun.es
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La presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, informó que el Gobierno entregó más de 200 viviendas a los damnificados por los terremotos en La Guaira.

A través de un mensaje difundido en la cuenta en X del Ministerio de Comunicación e Información, Rodríguez indicó que los apartamentos entregados, ubicados en el sector “Simón Bolívar” del Complejo Habitacional “Ciudad Tiuna”, en la ciudad de Caracas, fueron entregados “completamente equipados”.

La mandataria encargada, aseguró que para finales de año estima entregar 4000 viviendas amparados en la recién nacida Misión Venezuela Renace, a cargo de Jacqueline Faría.

Venezuela Renace estima entregar más de 10 000 soluciones habitacionales de cara al 2027, según información difundida en medios oficiales.

“Estamos trabajando intensamente en varios frentes, atendiendo los campamentos transitorios que hemos creado. Quienes se encuentran en estas instalaciones pueden tener la seguridad de que pronto contarán con una vivienda a pesar de los daños que causó esta contingencia natural”, dijo Rodríguez.

La presidenta encargada añadió que la entrega de soluciones habitacionales será mensual, pero precisó fechas, cantidades ni detalles adicionales.

Explicó que el Estado Mayor está evaluando las condiciones del suelo para futuras construcciones y que también han inspeccionado los edificios que quedaron inconclusos en Caracas y otros estados del país. El objetivo es avanzar en la meta de recuperar 10.000 viviendas en estructuras que nunca se terminaron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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