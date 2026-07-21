Un total de 27 vuelos de carga humanitaria llegaron a Venezuela entre el 2 y el 20 de julio como parte de la respuesta internacional a la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio. De acuerdo con el reporte publicado el pasado 20 de julio por el Grupo de Trabajo de Logística y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), las operaciones permitieron ingresar 806 toneladas métricas de ayuda enviadas por 18 organizaciones humanitarias.

GOAL concentra casi cuatro de cada diez toneladas enviadas

Fuente: ReliefWeb

La infografía muestra que GOAL lidera ampliamente el volumen de ayuda transportada por vía aérea, con 314 toneladas métricas, equivalentes al 39 % de toda la carga recibida en el país.

En segundo lugar figura Greater Good Charities, con 123 toneladas (15 %), seguida por Fundación Corazones, con 78 toneladas (10 %). También destacan Food for the Poor, con 47 toneladas; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con 31; ShelterBox, con 16; Global Empowerment Mission (GEM), con 11; y Good Neighbours, con 2 toneladas.

El resto de la ayuda corresponde a envíos realizados por otras agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, entre ellas Unicef, Acnur, OIM, Cruz Roja Internacional, CARE, ADRA, Direct Relief, Mercy Corps, Plan International, World Vision, MAP International y organizaciones religiosas y comunitarias que participaron en el puente aéreo humanitario.

En conjunto, las tres organizaciones con mayor volumen de carga concentraron cerca de dos tercios de todas las toneladas movilizadas hacia Venezuela, lo que refleja el peso que han tenido los grandes operadores humanitarios en la respuesta logística.

La operación se aceleró durante julio

El registro diario evidencia que los vuelos comenzaron el 1 de julio y se mantuvieron de forma continua durante casi tres semanas, aunque con un incremento progresivo de la frecuencia a medida que avanzó la respuesta internacional.

Los primeros días estuvieron marcados por la llegada de cargamentos de gran volumen, entre ellos, envíos superiores a las 40 y 50 toneladas. Sin embargo, fue durante la segunda quincena cuando el puente aéreo alcanzó su mayor intensidad, con varios días consecutivos recibiendo múltiples aeronaves de distintas organizaciones.

El 16 de julio destaca como una de las jornadas con más actividad operativa, al concentrar seis vuelos correspondientes a diferentes organizaciones humanitarias, mientras que el 20 de julio cerró el período evaluado con dos nuevos cargamentos, lo que consolidó el mayor volumen acumulado de ayuda recibido hasta la fecha.

La distribución de vuelos también refleja que varias organizaciones realizaron más de una operación aérea para complementar envíos anteriores, en lugar de concentrar toda la asistencia en un solo despacho.

Maiquetía concentra la recepción de la ayuda internacional

El mapa logístico incluido en el informe ubica al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía como el principal punto de entrada de la asistencia internacional. Desde allí se ha coordinado la recepción de los cargamentos procedentes de varios países para su posterior distribución hacia las zonas afectadas.

La carga transportada comprende insumos médicos, materiales para saneamiento de agua e higiene, equipos para refugios temporales, artículos de protección, kits de emergencia y otros suministros destinados a atender las necesidades de las comunidades impactadas por los terremotos.

Los datos muestran que, a casi un mes del desastre, la respuesta aérea continúa siendo uno de los principales mecanismos para abastecer la operación humanitaria en Venezuela, con una coordinación que involucra a agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales y ONG que mantienen el flujo de asistencia hacia el país.

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