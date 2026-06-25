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Estos son los hospitales y clínicas habilitados en Caracas para atender la emergencia

De acuerdo al Ministerio de Salud todos los hospitales y clínicas privadas fueron activados para atender a la población afectada por los dos terremotos que azotaron este miércoles 24 de junio a Venezuela.

Según un comunicado rubricado por el ministro Carlos Humberto Alvarado la medida se efectuará en los estados con mayor afectación como La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Falcón

Los hospitales habilitados en la capital son:

-Hospital Vargas de Caracas

-El Algodonal en Antímano)

-Hospital de Lidice

-Periférico de Catia

-Hospital de Los Magallanes de Catia

-Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo

-Hospital Domingo Luciani (El Llanito) 

-Hospital Pérez de León II en Petare

Por su parte, la Asociación de Clínicas Privadas de la Región Capital, puso a disposición 12 centros en Caracas: 

-Clínica Santa Sofía

-Centro Médico Docente La Trinidad

-Hospital de Clínicas Caracas

-Fénix Salud, Clínica Ávila

-Clínica La Floresta

-Clínica Sanatrix

-Urológico San Román

-Policlínica Metropolitana

-Clínica Loira

-Venemergencia

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

¿Cómo brindar primeros auxilios psicológicos en las primeras 24 horas tras un terremoto?

También fueron facultados centros de atención médica pública y privada en los estados La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón
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redacción runrunes
Redacción Runrun.es
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De acuerdo al Ministerio de Salud todos los hospitales y clínicas privadas fueron activados para atender a la población afectada por los dos terremotos que azotaron este miércoles 24 de junio a Venezuela.

Según un comunicado rubricado por el ministro Carlos Humberto Alvarado la medida se efectuará en los estados con mayor afectación como La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Falcón

Los hospitales habilitados en la capital son:

-Hospital Vargas de Caracas

-El Algodonal en Antímano)

-Hospital de Lidice

-Periférico de Catia

-Hospital de Los Magallanes de Catia

-Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo

-Hospital Domingo Luciani (El Llanito) 

-Hospital Pérez de León II en Petare

Por su parte, la Asociación de Clínicas Privadas de la Región Capital, puso a disposición 12 centros en Caracas: 

-Clínica Santa Sofía

-Centro Médico Docente La Trinidad

-Hospital de Clínicas Caracas

-Fénix Salud, Clínica Ávila

-Clínica La Floresta

-Clínica Sanatrix

-Urológico San Román

-Policlínica Metropolitana

-Clínica Loira

-Venemergencia

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

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