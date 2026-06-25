Estos son los hospitales y clínicas habilitados en Caracas para atender la emergencia

De acuerdo al Ministerio de Salud todos los hospitales y clínicas privadas fueron activados para atender a la población afectada por los dos terremotos que azotaron este miércoles 24 de junio a Venezuela.

Según un comunicado rubricado por el ministro Carlos Humberto Alvarado la medida se efectuará en los estados con mayor afectación como La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Falcón.

Los hospitales habilitados en la capital son:

-Hospital Vargas de Caracas

-El Algodonal en Antímano)

-Hospital de Lidice

-Periférico de Catia

-Hospital de Los Magallanes de Catia

-Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo

-Hospital Domingo Luciani (El Llanito)

-Hospital Pérez de León II en Petare

Por su parte, la Asociación de Clínicas Privadas de la Región Capital, puso a disposición 12 centros en Caracas:

-Clínica Santa Sofía

-Centro Médico Docente La Trinidad

-Hospital de Clínicas Caracas

-Fénix Salud, Clínica Ávila

-Clínica La Floresta

-Clínica Sanatrix

-Urológico San Román

-Policlínica Metropolitana

-Clínica Loira

-Venemergencia

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