La Conversa de ARI con la Luz | Antonio Rivero: “Doblete sísmico se pudo prever reduciendo las vulnerabilidades”

El general Antonio Rivero, exdirector nacional de Protección Civil, advirtió este viernes 26 de junio, durante el programa La Conversa de ARI con la Luz, sobre las carencias operativas del Estado, evidenciadas en las emergencias, tras el doble evento sísmico registrado el pasado miércoles 24 de junio en la región norte costera del país, que afectó principalmente a La Guaira, declarada zona de desastre.

El experto sostuvo que el impacto de la emergencia pudo haberse mitigado si el país hubiese contado con una política pública orientada a la prevención y gestión de riesgo, basada en la identificación de las vulnerabilidades sísmicas del terreno. A su juicio, este tipo de planificación permitiría reducir tanto los daños estructurales como la pérdida de vidas humanas ante futuros eventos de esta naturaleza.

“La mitigación de riesgo es que si se desarrollan estructuras como lo es la de Misión Vivienda Venezuela, eso debe tener unas normas que se cumplan porque si sucede un sismo tiene que haber edificios que puedan soportar ese movimiento telúrico y no desplomarse como sucedió. Es decir, todos los programas de vialidad, eléctrico, de servicios públicos tienen que desarrollarse bajo normas sísmicas”, subrayó.

La demora en la atención a las víctimas que permanecieron atrapadas bajo los escombros, algunas de ellas con vida y aún a la espera de ser rescatadas con más de 72 horas después de la tragedia, ha reavivado los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Estado y de los organismos de seguridad y prevención. La situación también ha puesto en evidencia las dificultades en la organización y movilización de equipos suficientemente especializados de búsqueda y rescate hacia las zonas afectadas.

Debilitamiento institucional de Protección Civil

Rivero denunció el desmantelamiento institucional de Protección Civil durante los últimos 20 años, lo que ha limitado la capacidad de respuesta, formación de funcionarios y dotación de equipamiento, que queda en evidencia en el contexto actual. Además señaló la falta de políticas sobre prevención y gestión de riesgo, reduciendo al organismo a que sea una “institución de respuesta”.

“El país está en una crisis que abarca todas las instituciones y Protección Civil no escapa. Se ha politizado. El crecimiento que debió tener (no sucedió). El concepto de Protección Civil es transversal a todo. Ese concepto constitucional que existe donde toda persona tiene derecho a la protección, es anticipación, es prevención. La tienen como una institución de respuesta nada más, eso es bastante negativo y la dotación ha sido reducida en gran parte”, explicó el experto en la edición del programa, donde estuvieron Ronna Rísquez, coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga, Cesár Batiz, director de El Pitazo y Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo.

Por otro lado aseguró que el Estado no ha tomado las decisiones que requiere el contexto social actual, en el que las personas estás pidiendo ser atendidas para rescatar a sus familiares de los escombros, movilización suficiente de funcionarios que disminuyan los tiempos de búsqueda y rescate de las víctimas, además que garanticen protección oportuna a los damnificados que solicitan alimentos, seguridad y atención médica.

El exdirector nacional de Protección Civil enumeró alguna de las medidas que debe tomar el Estado para gestionar la crisis:

La presencia de una autoridad única

Rivero explicó que en el contexto actual es necesaria la presencia de una autoridad única que tome la decisión de movilizar a los organismos de protección y prevención, de acuerdo a sus funciones operativas, que permita brindar seguridad, logística y apoyo a las personas para salvaguardar sus vidas.

“El sistema no funcionó. La organización no funciona y lo que hay es una visión política protagónica de personas que no tienen el tecnicismo y el equipamiento necesario para salvar vidas (…) hasta ahora no se ha nombrado una autoridad única para tomar en consideración la administración de Vargas, Caracas, Aragua, Carabobo”, dijo.

Cómo gestionar a los grupos de voluntarios

Desde las primeras horas de la emergencia, la solidaridad de los venezolanos ha marcado la respuesta ciudadana frente a la tragedia. Decenas de voluntarios se han desplazado hacia las zonas afectadas para colaborar en la remoción de escombros y brindar apoyo a las familias que permanecen en las calles, a la espera de noticias sobre sus seres queridos que continúan atrapados bajo las estructuras colapsadas.

La noche de este viernes, Delcy Rodríguez anunció un proceso de registro para voluntarios que deseen movilizarse para apoyar en las labores de rescate. Sin embargo, ciudadanos denuncian retrasos en el flujo del censo.

Finalmente, el exdirector de Protección Civil considera que es fundamental darle acceso a los periodistas a las zonas de desastre y mantener una comunicación continua para informar sobre lo que está sucediendo en el terreno y el apoyo que requieren las personas afectadas.

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