El presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, informó que hasta la 1:17 de la tarde de este sábado, 27 de junio, se contabilizan 1.430 personas fallecidas, más de 3.200 heridos y 3.142 familias damnificadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

En una declaración en vivo, Rodríguez pidió a la población mantener el orden y, para aquellos que quieran actuar como voluntarios, indica que deben acudir a registrarse en el Poliedro de Caracas, donde, hasta pasada las horas del mediodía, se habían registrado 2.697 personas.

“Si nos quieren ayudar, ayúdennos quedándose en su casa. Si tienen deseo y la capacidad y experticia para colaborar con el rescate, dar atención médica… Váyanse al Poliedro, regístrense. Los equipos que van a bajar por parte de los voluntarios se van a hacer de forma ordenada. Es una petición que nos han hecho los rescatistas nacionales e internacionales”, señaló Rodríguez.

Además, ofreció un balance de atenciones, ayudas recibidas y distribuidas para atender la emergencia suscitada por los movimientos sísmicos, especialmente en La Guaira, la zona más afectada por el desastre:

Atención médica y social: Se han atendido a 73.700 familias, realizando más de 5.000 asistencias hospitalarias y 7.500 triajes.

Ayuda alimentaria (con énfasis en La Guaira): Se han distribuido 7.200.000 kilos de alimentos en las zonas de desastre, incluyendo 16.145 bolsas de comida entregadas directamente y 220.434 comidas calientes.

Cooperación internacional: Se sumaron 16 médicos de Curazao, personal rescatista y médico de Argentina y Catar, rescatistas con unidades caninas de Puerto Rico y 7 efectivos de seguridad de Barbados.

Fuerzas de rescate y apoyo: El despliegue total cuenta con 2.242 rescatistas, 96 caninos, 40 vehículos de carga y 32 de traslado.

Suministros técnicos: Han ingresado 103,7 toneladas de equipos de rescate y herramientas, junto a 3 toneladas de medicamentos.

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