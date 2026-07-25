Perú y Venezuela acuerdan el restablecimiento progresivo de sus relaciones diplomáticas

Los gobiernos de Perú y Venezuela anunciaron este 24 de julio el inicio de un proceso progresivo para la reanudación integral de sus relaciones bilaterales. Como primer paso, acordaron la reactivación de las oficinas consulares con el propósito inmediato de garantizar la atención, documentación y protección legal de sus ciudadanos.

El vínculo diplomático entre ambos países se fracturó el 31 de julio de 2024, cuando el Gobierno venezolano decretó la ruptura de relaciones tras el desconocimiento de los resultados electorales por parte de la Cancillería peruana y su posterior reconocimiento al opositor Edmundo González Urrutia. La medida implicó la salida del personal diplomático y la paralización de las sedes consulares en Lima y Caracas.

En respuesta, el Gobierno venezolano calificó la postura de “injerencista”. Entonces, decretó la ruptura de relaciones y ordenó el retiro del personal diplomático peruano.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Perú alberga a cerca de 1,63 millones de venezolanos, lo que lo posiciona como el segundo principal destino de esta migración en el mundo. Por su parte, la comunidad peruana en Venezuela abarca unos 35 mil ciudadanos, de acuerdo con estimaciones consulares.

La apertura de los consulados busca destrabar la expedición de pasaportes, visados y registros civiles paralizados durante dos años. El anuncio se produce mientras Perú se prepara para la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta electa. Durante su campaña, la funcionaria recibió el respaldo de parte de la oposición venezolana.

“Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y a Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y nuestra región”, señalaron en un comunicado.

Los gobiernos de la República del Perú y de la República Bolivariana de Venezuela tienen a bien informar que han decidido iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales 🇻🇪🇵🇪 pic.twitter.com/o4088mA8WZ — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026

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