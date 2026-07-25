Habitantes del sector Playa Grande, en La Guaira, alertaron la mañana de este sábado, 25 de julio, que funcionarios del Estado trancaron el acceso vehicular a la calle 6 norte y desalojaron el sector, presuntamente porque prevén demoler los edificios Samantha y Costa Dorada, afectados por los terremotos de hace un mes en el país.

Una de las residentes de la zona, que pidió no ser identificada por temor a represalias, contó a Runrun.es que el martes 21 de julio el alcalde José Manuel Suárez visitó Playa Grande para informar que debían demoler ambas estructuras colapsadas parcialmente tras el doblete sísmico, hecho del que quedó constancia en un acta firmada por vecinos.

Sin embargo, residentes del sector denuncian que el procedimiento ha sido opaco y desconocen si hay riesgos para los edificios en los alrededores que presentaron daños menores.

Vecinos preocupados

La fuente indicó que en las infraestructuras que colapsaron aún hay cadáveres de personas que quedaron tapiadas y que sus familiares desean recuperar para darles santa sepultura.

Por otro lado, les preocupa que hay otras residencias aledañas que se mantienen en pie, donde sus habitantes no han podido sacar sus pertenencias y objetos de valor. Este sábado, funcionarios del Estado retiraron a vigilantes privados de varias residencias. “No sabemos qué fiesta van a hacer ahí con lo que nos queda”, dijo.

Este sábado en la calle 6 se observaron funcionarios que en la parte de atrás de sus camisas tenían escrito “explosivos”. En el operativo estarían involucrados personal de la Alcaldía, de la Oficina de Catastro, miembros de la Guardia Nacional, entre otros. Los habitantes de la zona exigen “que el procedimiento no se haga de manera arbitraria” y pidieron realizar una reunión con las autoridades encargadas.

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