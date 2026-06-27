El periodismo venezolano reporta en el epicentro de la emergencia de los terremotos

El Día del Periodista en Venezuela transcurre este 27 de junio de 2026 sin celebraciones debido a la emergencia provocada por el doble terremoto del pasado 24 de junio. Decenas de periodistas se han desplegado en las zonas afectadas por los terremotos que a la fecha, suman más de 1400 fallecidos según información oficial.

Las cámaras, teléfonos, micrófonos y libretas de apuntes se concentran hoy en las calles de La Guaira, donde los comunicadores documentan los daños, entrevistan a los afectados y transmiten en vivo para orientar a una población que demanda datos precisos frente a las réplicas y la incertidumbre.

Como describe la comunicadora Deisy Terán Tosta en una nota de prensa, la celebración tradicional del Día del Periodista quedó en pausa. Los profesionales de la comunicación dejaron a un lado los festejos para asumir la información como un servicio esencial, desplegándose en las calles de La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos.

“En momentos de incertidumbre, la información deja de ser un simple contenido para convertirse en una herramienta de tranquilidad colectiva. Cada dato confirmado ayuda a disminuir rumores. Cada reporte responsable evita el pánico. Cada transmisión en vivo permite que miles de familias sepan qué está ocurriendo y cómo actuar”, se lee en el texto de Terán Tosta.

La respuesta gremial

La frase “Hoy La Guaira está cerca” sintetiza la reacción del gremio periodístico ante la gravedad de la situación. Como respuesta directa a la crisis que reportan los colegas en el terreno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa activó una jornada de recolección de insumos en Caracas.

El punto de acopio opera este sábado 27 de junio en Parque Cristal, Los Palos Grandes, sobre la avenida Francisco de Miranda, hasta las 7:00 de la noche. Los Bomberos de la Universidad Central de Venezuela reciben todo el material recaudado en este espacio para gestionarlo y distribuirlo en las comunidades afectadas.

En este lugar se estarán recibiendo donativos de alimentos no perecederos e hidratación, insumos de limpieza, desinfección, aseo personal y consumibles de apoyo como baterías, linternas, entre otros. Todo esto para ayudar tanto a las víctimas del terremoto como a todos los rescatistas que están en el terreno en labores de búsqueda en los edificios que colapsaron.

Este 27 de junio, Día del Periodista, más que celebrarnos, queremos solidarizarnos con las víctimas del terremoto en Venezuela.

Realizaremos una jornada de recolección de insumos, en coordinación con los Bomberos de la UCV, quienes recibirán todo lo reunido.

Estaremos este sábado… pic.twitter.com/fWLT9RHpuB — SNTP (@sntpvenezuela) June 26, 2026

Testimonios de cobertura en terreno

La cobertura informativa de la emergencia combina procesos de acreditación con algunas dificultades propias de registrar el colapso en los centros de salud y en las comunidades de la capital.

La periodista Daniela Gastón, miembro del equipo de Runrun.es, indica que las autoridades centralizan el acceso a la zona de desastre en La Guaira mediante una carpa instalada en la base aérea La Carlota. Gastón detalla que el proceso exige presentar la identificación y aportar datos básicos como el tipo de sangre y el rol técnico para recibir un brazalete de cobertura.

Respecto al traslado de los corresponsales, la periodista explica que “estaba saliendo un autobús con periodistas internacionales que van a bajar a La Guaira hoy en autobuses oficiales. Es la única manera que puedan bajar hoy”.

Carpa de registro de periodistas en La Carlota – Foto: Daniela Gastón/Runrun.es

El panorama en los centros de salud de Caracas muestra una dinámica de atención rudimentaria y control de acceso para los reporteros. Gastón constató en el Hospital Vargas que inicialmente las autoridades impidieron el ingreso de la prensa a las instalaciones internas, aunque permitían fotografiar las listas de ingresados que cuelgan en las entradas de las emergencias. Estos listados, escritos a mano en hojas de papel y actualizados con horas específicas, congregan a cientos de familias que buscan datos sobre sus parientes.

“Hay cientos de familias buscando todavía a sus familiares en esas listas que están poniendo en las entradas de las emergencias, son listas escritas a mano, hechas con papel”, añadió Gastón.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.