Donald Trump opina que Venezuela no está lista aún para ir a elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este viernes 24 de julio que en Venezuela “no están realmente preparados aún” para realizar unas elecciones. Sin embargo, aseguró que ha habido “mucho progreso” en el proceso de transición.

“En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ellas aún. Pero ha habido mucho progreso”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Luego dijo que algún día el país estaría listo para unos comicios.

El mandatario aprovechó la ocasión para decir que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha hecho “un trabajo fantástico”, especialmente en lo que al sector petrolero se refiere. Aseguró que el país está generando una cantidad de dinero como nunca lo había hecho y que EE. UU. se estaría llevando también una buena parte.

Rodríguez cumple casi siete meses como mandataria con el aval de Washington, luego de que el 3 de enero pasado fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Actualmente ambos enfrentan cargos por múltiples delitos, incluyendo narcotráfico, en un tribunal de Nueva York.

La semana pasada, la Asamblea Nacional y un sector de la oposición venezolana anunciaron conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia, iniciativa respaldada por Washington.

La dirigente opositora Dinorah Figuera, quien encabeza un grupo que iniciará un proceso de diálogo con el chavismo, aseguró que la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, es “muy importante en este proceso”.

Trump, por su parte, hizo énfasis en la necesidad de reconstruir el país antes de avanzar hacia unas elecciones, priorizando la estabilización institucional y económica.

"Donald Trump" es tendencia por sus declaraciones sobre las elecciones en Venezuela:



“Aún no están realmente preparados para eso. Pero ha habido un progreso enorme hasta el momento, Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico”. pic.twitter.com/1N4VuyHJ9U — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 25, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país