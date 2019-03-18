El Mañanero de hoy #19Mar: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

LAS AUTORIDADES DE LA EMBAJADA de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos, al servicio del Presidente Interino Juan Guaidó, asumieron este lunes el control de dos sedes diplomáticas ubicadas en las ciudades de Washington y una en Nueva York. La operación fue encabezada en la capital por el Embajador Carlos Vecchio, y en la gran manzana por el Ministro consejero Gustavo Marcano.
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“Por supuesto que reconozco al ingeniero Juan Guaidó Márquez como el presidente interino de Venezuela”, Carlos Rotondaro, expresidente del IVSS #18Mar.
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