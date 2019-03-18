Mogherini aseguró que en Venezuela hacen falta canales de cooperación con las agencias de la ONU - Runrun

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Mogherini aseguró que en Venezuela hacen falta canales de cooperación con las agencias de la ONU

El Pitazo18 marzo, 20192min25

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FEDERICA MOGHERINI, JEFA DE LA DIPLOMACIA EUROPEA,  aseguró este lunes 18 de marzo que “el mandato del Grupo de Contacto es establecer contactos dentro y fuera de Venezuela, con todos los interlocutores relevantes para crear las condiciones que permitan que haya una salida democrática y pacífica”.

La alta representante para la Unión Europea (UE) considera que desde el punto de vista humanitario, la situación venezolana es particularmente preocupante, razón por la que hemos determinado que hacen falta canales de cooperación con las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A su juicio, es necesario que “se hagan los canales legitimados sin ningún intento de politizar la asistencia humanitaria, que será lo esencial de lo que hablemos en la próxima ministerial, tenemos misiones técnicas en Venezuela”.

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