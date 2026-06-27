Comando Sur de EE. UU. emplea tecnología satelital para reforzar la respuesta humanitaria en Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos informó este sábado 27 de junio que está empleando capacidades espaciales y tecnología de observación satelital para fortalecer las labores de respuesta humanitaria tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Según explicó el organismo en su cuenta oficial de X, el Departamento de Defensa estadounidense suministra imágenes satelitales de las zonas más golpeadas por los sismos con el propósito de evaluar la magnitud de los daños y facilitar la planificación de las operaciones de rescate y asistencia.

La información recopilada mediante estos sistemas de observación es incorporada a productos de planificación operativa que permiten identificar las áreas de mayor prioridad para el envío de personal especializado, equipos de búsqueda y recursos humanitarios.

Como parte del despliegue, aviones C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de Estados Unidos trasladan hacia Venezuela equipos de búsqueda y rescate urbano del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, que se integrarán a las operaciones coordinadas por el Departamento de Estado.

“Entregando capacidades para salvar vidas“, expresó el Comando Sur al confirmar el envío de dos equipos especializados, mientras reiteró que el Gobierno estadounidense mantiene activa una respuesta conjunta para apoyar las labores de emergencia.

El organismo también destacó que la asistencia incluye apoyo aéreo mediante el despliegue de varias aeronaves, entre ellas helicópteros MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines, destinados a facilitar el transporte de rescatistas, personal de apoyo y equipos en las zonas afectadas.

Asimismo, recordó que la Task Force 1 de Virginia ya se encuentra en territorio venezolano colaborando en las operaciones de búsqueda y salvamento, como parte del esfuerzo internacional desplegado tras la emergencia.

Por su parte, el Departamento de Estado aseguró que la respuesta de Estados Unidos ha sido “amplia, rápida, efectiva y continua“, en coordinación con agencias federales y organismos de emergencia que participan en las labores de asistencia.

Las acciones forman parte del apoyo internacional desplegado luego de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, que han provocado graves daños en infraestructura y mantienen activas las labores de búsqueda, rescate y atención a miles de damnificados en distintas regiones del país.

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