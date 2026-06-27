Segundo equipo de rescatistas sale de Panamá a Venezuela con 17 toneladas de provisiones

Un total de 50 rescatistas panameños y dos unidades caninas partieron este sábado, 27 de junio, hacia Venezuela, para sumarse al primer equipo que se incorporó a la operación de búsqueda inmediata de personas que aún permanecen desaparecidas entre escombros producto de terremoto ocurrido en el país.

Igualmente, tras una jornada de acopio de provisiones realizada por el Despacho de la Primera Dama, en el Parque Omar, donde el pueblo panameño y residentes de diferentes nacionalidades aportaron enseres y comida, se envían las primeras 17 toneladas de provisiones, contenedores que serán enviados por vía marítima.

Otras de las recolecciones, se empacarán y enviarán vía aérea. Para este mismo sábado las autoridades del Instituto de Mercadeo Agropecuario movilizaron furgones de carga al puerto para el traslado de donaciones hacia Venezuela. Asimismo, se está en la búsqueda de bodegas adicionales, tomando en cuenta la desprendida colaboración con donaciones, motivo por lo cual el Centro de Acopio haya suspendido las recepciones hasta organizar y despachar lo recolectado.

No obstante, la cadena logística continua en el Hub Humanitario donde se sigue recibiendo las donaciones recaudadas en los Centros de Acopio, en este se organizan en pallets para ser remitidos en los vuelos salientes, lo que nos posibilita el lograr nuevo espacio para poder recibir nuevos aportes.

Para esta labor, muchas entidades del Estado han servido como colaboradores, entre ellos cadetes de la Policía Nacional, así como motorizados de la Dirección de Operaciones del Tránsito que han escoltado los camiones con ayuda hacían el aeropuerto de Panamá Pacífico.

El viernes, 26 de junio, arribó al aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, el primer equipo que fue registrado en el RDC Reception and Departure Center de Naciones Unidas en el Aeropuerto quienes se incorporan inmediatamente al equipo de búsqueda y rescate; la noche de ayer, igualmente, el Consulado en Venezuela hizo las coordinaciones para recoger a 34 personas que llegaron a Valencia vía COPA en vuelo Comercial.

Este primer grupo de rescatistas llegó pasadas las 11 de la noche al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar donde fueron recibidos por la cónsul de Panamá en Venezuela, Susana Thornhill.

Otras entidades como el Ministerio de Seguridad Pública también desarrollaron jornadas de recolección de artículos de primera necesidad como papel higiénico, alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal, ropa y otros insumos esenciales.

Del total de personal que viajó al apoyo, el Servicio Nacional Aeronaval asignó a 09 unidades del Departamento de Búsqueda y Recate, personal con capacidad y entrenamiento de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y 01 paramédico de rescate.

Se destaca que la aeronave AN-255 C212 AVIOCAR y su tripulación se mantiene Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en apoyo a la misión de ayuda humanitaria, aeronave que cuenta con veinticinco (25) horas de vuelo a disposición del Estado venezolano, destinadas al apoyo logístico humanitario, transporte de insumos de primera necesidad, rescatistas y demás capacidades operativas requeridas ante la situación de emergencia que se mantiene.