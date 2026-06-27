Piden orden urgente en la distribución de ayuda y cooperación para la tragedia

En medio de la emergencia, la rescatista y voluntaria Karen Brewer advirtió en un vídeo difundido en X que la falta de organización en el terreno está agravando la situación humanitaria. “Cada minuto cuenta y el desorden está costando vidas”, afirmó en un mensaje en el que llamó a estructurar la ayuda bajo protocolos claros para evitar que los recursos se pierdan en el caos operativo.

Brewer explicó que la respuesta debe dividirse entre la zona cero, donde se concentran los derrumbes y las labores de rescate, y la zona de soporte, destinada a refugios y centros de acopio. En su llamado insistió en que ambos espacios no deben mezclarse para evitar riesgos y optimizar la atención de la emergencia.

“Esta es la zona cero. En esta zona no se necesita comida, se necesita este tipo de asistencia”, señaló al referirse a herramientas de rescate, equipos de protección, iluminación, cuerdas, maquinaria y personal certificado, además de equipos médicos especializados en trauma.

En contraste, indicó que la zona de soporte requiere alimentos no perecederos, agua potable, insumos de higiene, mantas, colchonetas y atención médica básica. “Necesitamos alimentos no perecederos, agua potable, alimentos listos para consumir que no requieran cocina”, agregó, al advertir sobre el envío de productos perecederos que pueden deteriorarse rápidamente.

La propuesta incluye además un esquema de organización basado en tres etapas: recolección en centros de acopio, clasificación de insumos y distribución según las necesidades de cada área. Brewer subrayó que la coordinación del transporte es clave para evitar desplazamientos desordenados hacia las zonas de desastre.

Fuente: Resumen elaborado por usuarios de redes sociales sobre lo pasos explicados por la voluntaria Karen Brewer

Las recomendaciones coinciden con lineamientos de USAGov en Español, que aconseja canalizar la ayuda a través de organizaciones certificadas como la Cruz Roja Americana y evitar el envío directo de donaciones a las áreas afectadas. El organismo también señala que las contribuciones monetarias suelen ser más eficientes que la entrega de bienes físicos, ya que permiten responder a necesidades específicas en el terreno.

En paralelo, el medio El Pitazo reportó denuncias de voluntarios sobre retrasos en el proceso de registro para el apoyo humanitario en Caracas, donde profesionales de salud y logística han señalado trabas administrativas que ralentizan el despliegue hacia las zonas afectadas.

El proceso ocurre en un contexto en el que las primeras horas tras un desastre son consideradas críticas para la supervivencia, lo que ha intensificado las quejas por la lentitud en la coordinación oficial.

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