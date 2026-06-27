Ola de solidaridad desborda centro de acopio en Doral para asistir a las víctimas de los terremotos

La respuesta de la comunidad ante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela desbordó este sábado 27 de junio en horas de la tarde, la capacidad del centro de acopio de Global Empowerment Mission (GEM), en la ciudad de Doral, donde el volumen de donaciones obligó a reorganizar la operación para continuar recibiendo insumos destinados a las víctimas.

La jefa de gabinete de la Alcaldía de Doral, Marion Villarroel, informó que la organización tuvo que habilitar un segundo almacén para mantener el flujo de recepción. “Estamos colapsados en este momento. Tenemos el warehouse full y estamos pasando todos los insumos a otro warehouse para poder liberar y comenzaremos de nuevo a las 2 de la tarde”, afirmó.

Villarroel explicó que nunca antes había visto una movilización de esta magnitud en el centro de acopio de Global Empowerment Mission, organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia humanitaria. Según indicó, la cantidad de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad recibidos superó la capacidad operativa prevista para la jornada.

La funcionaria también destacó que la solidaridad ha trascendido a la comunidad venezolana y ha reunido a personas de otras nacionalidades que quisieron corresponder la ayuda recibida en el pasado.

“Vinieron un grupo como de 20 jamaiquinos y dijeron: durante el huracán que hubo en Jamaica, vino la comunidad venezolana y se unió para ayudarnos. Hoy estamos aquí por ellos y vinimos a ayudar. Son cosas jamás vistas”

Asimismo, aseguró que el ambiente vivido durante la jornada ha estado marcado por la colaboración entre voluntarios y ciudadanos. “La comunidad venezolana está unida de la mejor manera, de la manera más bonita. Ha sido espectacular lo que se ha visto aquí hoy”, expresó. Global Empowerment Mission continúa recibiendo, clasificando y preparando los insumos para su envío a las zonas afectadas, apoyándose en decenas de voluntarios para organizar la ayuda antes de su despacho.

La movilización solidaria ocurre mientras continúan las labores de rescate y atención de la emergencia. De acuerdo con una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños directos ocasionados por los terremotos ascienden a unos 6.700 millones de dólares. La estimación fue elaborada a partir de modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos poblacionales, aunque el organismo aclaró que la cifra no incluye los costos de reconstrucción ni las pérdidas económicas indirectas, por lo que el impacto total podría ser considerablemente mayor conforme avance la evaluación de la emergencia.

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