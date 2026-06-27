Médicos Unidos Venezuela presenta plan de respuesta humanitaria para atención de afectados por los sismos

La organización Médicos Unidos Venezuela presentó un Plan de Respuesta Humanitaria para la emergencia sísmica posterior que está sobrellevando el país, un documento que busca ofrecer una guía para la recolección y distribución de la ayuda necesaria tras los dos eventos sísmicos que afectaron al país el pasado 24 de junio.

La propuesta por la organización está basada en estándares internacionales como el Proyecto Esfera y la Organización Mundial de la Salud. La intención es recomendar pautas para la atención de la emergencia nacional, ante el colapso de los servicios públicos de agua, electricidad y salud en los puntos impactados por los terremotos.

El plan está diseñado para atender a una población 40 000 personas damnificadas, que pueden ser equivalentes a unas 8000 familias, durante un periodo de 90 días, con el fin de facilitar la delegación logística y permitir que distintos donantes se sumen a la causa según sus capacidades. Todos los requerimientos han sido calculados por este grupo de expertos para que cada unidad de 1000 sea suficiente para cada afectado.

Agua, saneamiento e higiene

El primer sector crítico que fue abordado por la organización es el agua, saneamiento e higiene, considerado como la primera defensa para evitar enfermedades de transmisión hídrica como el cólera y otras enfermedades de diarrea aguda tras el colapso de acueductos.

El informe recomienda un consumo mínimo de 15 litros diarios de agua por persona para cubrir necesidades de bebida, cocina e higiene y esto puede representar un acumulado de 54 millones de litros para toda la población afectada por tres meses. Para hacer viable este proceso, la estrategia se podría llevar a cabo por medio de pastillas potabilizadoras.

De esta misma forma, el plan incluye la entrega de dos bidones de agua de 10 litros y un balde de alta resistencia con un grifo integrado para cada núcleo familiar para evitar la contaminación en los hogares junto a 54 000 kilogramos de jabón multiuso para aliviar los malestares diarreicos.

Medidas para la atención en salud

El segundo sector importante se enfoca en la salud esencial y el suministro de insumos médicos quirúrgicos para evitar muertes prevenibles por traumas físicos, infecciones y complicaciones obstétricas básicas.

Médicos Unidos Venezuela propone un “Kit Médico de Emergencia interinstitucional”, el cual está diseñado para satisfacer las necesidades de atención básica para cubrir a los 40 000 afectados.

La distribución de este plan se divide en tres fases estrictas: la primera fase atiende el trauma agudo y el shock quirúrgico en las primeras 72 horas del evento, la segunda fase aborda infecciones secundarias y la estabilización de pacientes crónicos en los primeros 15 días, y la tercera fase -la más tardía- se extiende hasta los 90 días para garantizar la asistencia y enfrentar enfermedades derivadas al deterioro ambiental y el posible aislamiento.

A continuación, la lista de algunos de los medicamentos que debería de tener el Kit recomendado por Médicos Unidos Venezuela:

Paracetamol: Tabletas y jarabe para el manejo del dolor y la fiebre.

Tabletas y jarabe para el manejo del dolor y la fiebre. Ibuprofeno: Tabletas para el dolor moderado y la inflamación.

Tabletas para el dolor moderado y la inflamación. Aspirina: Tabletas de uso analgésico y antiagregante plaquetario.

Tabletas de uso analgésico y antiagregante plaquetario. Amoxicilina: Cápsulas y suspensión oral para infecciones respiratorias y bacterianas comunes.

Cápsulas y suspensión oral para infecciones respiratorias y bacterianas comunes. Ciprofloxacina: Tabletas para infecciones gastrointestinales o urinarias severas.

Tabletas para infecciones gastrointestinales o urinarias severas. Doxiciclina: Cápsulas para diversas infecciones bacterianas y prevención de brotes endémicos.

Cápsulas para diversas infecciones bacterianas y prevención de brotes endémicos. Cotrimoxazol: Tabletas y suspensión.

Tabletas y suspensión. Ceftriaxona: Polvo para solución inyectable, utilizado en trauma agudo y sepsis.

Polvo para solución inyectable, utilizado en trauma agudo y sepsis. Sales de Rehidratación Oral (SRO): Sobres de polvo para diluir, críticos en el tratamiento de diarreas agudas.

Sobres de polvo para diluir, críticos en el tratamiento de diarreas agudas. Zinc: Tabletas dispersables para el manejo de la diarrea en niños.

Tabletas dispersables para el manejo de la diarrea en niños. Atenolol o Enalapril: Tabletas para el control de la hipertensión arterial.

Tabletas para el control de la hipertensión arterial. Metformina o Glibenclamida: Para la continuidad del tratamiento en pacientes diabéticos.

Para la continuidad del tratamiento en pacientes diabéticos. Epinefrina: Ampollas inyectables para el tratamiento del shock anafiláctico y paro cardíaco.

Ampollas inyectables para el tratamiento del shock anafiláctico y paro cardíaco. Salbutamol: Inhalador para crisis asmáticas o problemas respiratorios agudos.

Inhalador para crisis asmáticas o problemas respiratorios agudos. Lidocaína: Vial inyectable para anestesia local durante suturas y cirugías menores.

Vial inyectable para anestesia local durante suturas y cirugías menores. Ketamina: Inyectable para anestesia general de corta duración en procedimientos de emergencia.

Refugio y artículos no alimentarios

El tercer sector fundamental de esta lista de ayuda humanitaria abarca el refugio, los artículos que no son comida, la energía y las herramientas comunitarias. Se resalta la importancia de la asistencia, alojamiento temporal y ayuda a nivel físico, para resguardar la dignidad y bienestar de los damnificados en las zonas afectadas.

Al coordinar estos tres sectores de forma simultánea, la organización busca mejorar el control de inventarios y asegurar la vigencia de los medicamentos esenciales, así como ofrecer una ruta clara sobre el transporte de artículos y almacenamiento bajo las difíciles condiciones climáticas y operativas del país.

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