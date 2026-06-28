Balance oficial de muertos y heridos de los terremotos crean más dudas que certezas 

Un deja vu del reporte coronavirus se empezó a sentir con los balances diarios de muertos y heridos que ofrece el gobierno nacional después de los dos terremotos que estremecieron este miércoles 24 de junio a Venezuela y que dejaron una estela de dolor y tristeza.

Al más puro estilo de la época en la que el entonces ministro de Comunicación y ahora presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez y la actual presidente encargada y exvicepresidente, Delcy Rodríguez, además de otros funcionarios como el exministro de Cultura, Ernesto Villegas, salían todas las noches a ofrecer cifras cuestionadas por organizaciones civiles, ahora los mismos protagonistas actualizan los números de las víctimas de los dos sismos que sacudieron a toda la nación.

El más reciente fue el de la tarde de este domingo 28 de junio, donde el presidente de la AN informó que la cifra a nivel nacional se ubicaba en 1450 fallecidos y 2150 heridos, apenas 30 muertos más que el número ofrecido el día anterior.

A propósito la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) expuso en X que es perentorio que el Estado ofrezca acceso a cifras oficiales. “Necesitamos cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional”.

“De alguna manera es algo que hemos exigido desde el primer día, un poco para tener una correspondencia con los mensajes”, dijo el director de Provea, Oscar Murillo.

El periodista sentenció que es misión de las organizaciones es exigir transparencia en el manejo de la tragedia. “Tanto desde el punto de vista, digamos del impacto de la tragedia como también con respecto a los procesos”, sentenció.

Para Murillo es necesario que se permita el escrutinio de los recursos que se destinan para paliar la crisis generada por los terremotos.

El director de Provea sostuvo que si se establece un patrón informativo similar al manejado durante el coronavirus habrá que elevar la voz.

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