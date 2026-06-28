La Conversa de ARI | La crisis multidimensional en Venezuela limita la capacidad de respuesta

En la edición del programa de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, el exdirector de Protección Civil, Ángel Rangel Sánchez, advirtió que la crisis multidimensional que vive el país limita la capacidad de respuesta del Estado y la sociedad civil frente a la emergencia natural que vive el país.

“Un evento de esta magnitud requiere lo que lamentablemente hoy estamos viendo que no se tiene (…) el país viene de estar en una crisis profunda, con lo cual la sociedad y las instituciones carecen prácticamente de todo lo que se requiere para responder. Tenemos un índice de pobreza importante, y eso es un índice de vulnerabilidad para el desastre. Las instituciones no tienen los equipos operacionales dispuestos y necesarios para atender emergencias”, dijo.

Advirtió que, durante las últimas dos décadas, el Estado concentró sus inversiones en el militar y policial, mientras relegó el fortalecimiento de los organismos de prevención. A su juicio, esta política ha quedado en evidencia ante la actual contingencia, al reflejar las limitaciones de recursos y capacidad operativa para responder eficazmente a desastres naturales.

“Tenemos un país en el que el principal sector de inversión presupuestaria ha sido el sector de seguridad militar y policial, no el de Bomberos, Protección Civil y servicios de salud. Por supuesto, están preparados para atender gestiones de motines, pero no la principal amenaza como son las naturales”.

Otro punto que el experto en gestión de riesgos considera fundamental abordar es la necesidad de que el Gobierno, encabezado por Delcy Rodríguez, defina con claridad quién es el vocero oficial y la autoridad responsable de coordinar la toma de decisiones y la comunicación durante el manejo de la emergencia.

“No hay una vocería oficial, información oportuna, veraz, por parte de un organismo del Estado que le diga a la sociedad venezolana y al mundo qué está pasando. Que le diga cómo pueden ayudar, a qué instancia se pueden dirigir para conseguir información de sus seres queridos (…) siento que ha estado faltando un comando único que tome decisiones, que tengan un hilo conductor hacia todos los organismos para que se comparta un mismo criterio y una misma estrategia para la atención de este desastre”, aseveró

La cultura reactiva

*“En Venezuela tenemos históricamente una cultura reactiva, esperamos que pasen las cosas para actuar. Corremos detrás de los desastres a recoger heridos y víctimas fatales, pero antes no hacemos casi nada para prevenir. Tenemos que romper el paradigma hacia una cultura preventiva, anticipatoria, proactiva”.

*La institución que dispone del mayor número de recursos humanos y materiales en tiempo real es la FANB, pero no ha aparecido. “Equipamiento, logística, transporte, maquinaria pesada e inclusive personal profesional como médicos, ingenieros, enfermeras es la Fuerza Armada Nacional (…) y cómo es posible que en la tragedia más grande que haya tenido Venezuela desde el punto de vista sísmico, con una proyección de víctimas fatales que superan cualquier expectativa. La FANB no hayan aparecido, no para intimidar al ciudadano, no para reprimir, no para evitar que se tomen fotos o vídeos, sino para que con sus manos y sus equipos ayuden a los especialistas”.

*Los voluntarios sustituyen al Estado. “Ayer me llamaron unos compañeros bomberos y de Protección Civil que llegaron a un edificio en Macuto y eran los primeros en 48 horas, y lo hicieron con herramientas de ellos, y sacaron a una persona con vida y dos fallecidas. Tenemos que decir que lo que está pasando no es lo que nos va a llevar a tener una gestión de atención de emergencia como requiere esta tragedia que está viviendo Venezuela”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

