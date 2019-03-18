The New York Times acusa a Maduro de usar alimentos y medicinas para comprar votos en Venezuela - Runrun

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The New York Times acusa a Maduro de usar alimentos y medicinas para comprar votos en Venezuela

EFE18 marzo, 20192min1

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THE NEW YORK TIMES ACUSÓ en un artículo al régimen de Nicolás Maduro de utilizar alimentos y medicinas para presionar a los ciudadanos antes de las elecciones presidenciales de 2018, advirtiéndoles que dejarían de recibir subsidios y tratamientos si no votaban por Maduro.

En concreto, habla del testimonio de 16 integrantes de las misiones médicas cubanas a Venezuela, que describieron un sistema de manipulación política deliberada, como no utilizar medicinas de primera necesidad en pacientes con el objetivo de reservarlas para el periodo electoral.

“Maduro y sus partidarios han usado a su favor el colapso económico de la nación para mantenerse al mando de Venezuela: han tentado a votantes hambrientos con comida, han prometido subsidios adicionales con la victoria de Maduro y han exigido que la gente que acudiera a las urnas presentara los carnets de identificación partidista para el reparto de raciones del gobierno”, dice el texto.

Las fuentes apuntaban a varias técnicas, “desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta denegar tratamiento a los simpatizantes de la oposición que tienen enfermedades mortales”.

Además, afirman que se les ordenó ir puerta a puerta en barrios empobrecidos para ofrecer medicinas a la vez que se les advertía de que “se les cortaría el acceso a los servicios médicos si no votaban por Maduro o por sus candidatos”.

Mismas amenazas que a estos médicos se les ordenó hacer a puerta cerrada, en las consultas con pacientes que padecían de enfermedades crónicas.

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