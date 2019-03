The New York Times acusa a Maduro de usar alimentos y medicinas para comprar votos en Venezuela - Runrun

THE NEW YORK TIMES ACUSÓ en un artículo al régimen de Nicolás Maduro de utilizar alimentos y medicinas para presionar a los ciudadanos antes de las elecciones presidenciales de 2018, advirtiéndoles que dejarían de recibir subsidios y tratamientos si no votaban por Maduro.

En concreto, habla del testimonio de 16 integrantes de las misiones médicas cubanas a Venezuela, que describieron un sistema de manipulación política deliberada, como no utilizar medicinas de primera necesidad en pacientes con el objetivo de reservarlas para el periodo electoral.

“Maduro y sus partidarios han usado a su favor el colapso económico de la nación para mantenerse al mando de Venezuela: han tentado a votantes hambrientos con comida, han prometido subsidios adicionales con la victoria de Maduro y han exigido que la gente que acudiera a las urnas presentara los carnets de identificación partidista para el reparto de raciones del gobierno”, dice el texto.

Las fuentes apuntaban a varias técnicas, “desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta denegar tratamiento a los simpatizantes de la oposición que tienen enfermedades mortales”.

Además, afirman que se les ordenó ir puerta a puerta en barrios empobrecidos para ofrecer medicinas a la vez que se les advertía de que “se les cortaría el acceso a los servicios médicos si no votaban por Maduro o por sus candidatos”.

Mismas amenazas que a estos médicos se les ordenó hacer a puerta cerrada, en las consultas con pacientes que padecían de enfermedades crónicas.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9hdHJhcGFkby5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM3NjM1OS9hdHJhcGFkb3Mtc2luLXNhbGlkYS1wb3ItZWxpYXMtcGluby1pdHVycmlldGEvIiB0aXRsZT0iwr9BdHJhcGFkb3Mgc2luIHNhbGlkYT8gcG9yIEVsw61hcyBQaW5vIEl0dXJyaWV0YSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkF0cmFwYWRvczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzYzNTkvYXRyYXBhZG9zLXNpbi1zYWxpZGEtcG9yLWVsaWFzLXBpbm8taXR1cnJpZXRhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPsK/QXRyYXBhZG9zIHNpbiBzYWxpZGE/IHBvciBFbMOtYXMgUGlubyBJdHVycmlldGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL2d1YWlkb19hYmMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2Mjk1L2p1YW4tZ3VhaWRvLWVzcGFuYS1lcy11bi1sdWdhci1pZGVhbC1wYXJhLXF1ZS12YXlhbi1sb3MtY2hhdmlzdGFzLXF1ZS1hYmFuZG9uZW4tYS1tYWR1cm8vIiB0aXRsZT0iSnVhbiBHdWFpZMOzOiAmIzgyMjA7RXNwYcOxYSBlcyB1biBsdWdhciBpZGVhbCBwYXJhIHF1ZSB2YXlhbiBsb3MgY2hhdmlzdGFzIHF1ZSBhYmFuZG9uZW4gYSBNYWR1cm8mIzgyMjE7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RXNwYcOxYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2Mjk1L2p1YW4tZ3VhaWRvLWVzcGFuYS1lcy11bi1sdWdhci1pZGVhbC1wYXJhLXF1ZS12YXlhbi1sb3MtY2hhdmlzdGFzLXF1ZS1hYmFuZG9uZW4tYS1tYWR1cm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SnVhbiBHdWFpZMOzOiAmIzgyMjA7RXNwYcOxYSBlcyB1biBsdWdhciBpZGVhbCBwYXJhIHF1ZSB2YXlhbiBsb3MgY2hhdmlzdGFzIHF1ZSBhYmFuZG9uZW4gYSBNYWR1cm8mIzgyMjE7PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9ueXRpbWVzX21lZGljb3NjdWJhbm9zLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjI4OS9ueXRpbWVzLW5pY29sYXMtbWFkdXJvLXVzby1hLW1lZGljb3MtY3ViYW5vcy15LWEtbG9zLXNlcnZpY2lvcy1kZS1zYWx1ZC1wYXJhLXByZXNpb25hci1hLWxvcy12b3RhbnRlcy8iIHRpdGxlPSJOWVRpbWVzOiBOaWNvbMOhcyBNYWR1cm8gdXPDsyBhIG3DqWRpY29zIGN1YmFub3MgeSBhIGxvcyBzZXJ2aWNpb3MgZGUgc2FsdWQgcGFyYSBwcmVzaW9uYXIgYSBsb3Mgdm90YW50ZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jdWJhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYyODkvbnl0aW1lcy1uaWNvbGFzLW1hZHVyby11c28tYS1tZWRpY29zLWN1YmFub3MteS1hLWxvcy1zZXJ2aWNpb3MtZGUtc2FsdWQtcGFyYS1wcmVzaW9uYXItYS1sb3Mtdm90YW50ZXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TllUaW1lczogTmljb2zDoXMgTWFkdXJvIHVzw7MgYSBtw6lkaWNvcyBjdWJhbm9zIHkgYSBsb3Mgc2VydmljaW9zIGRlIHNhbHVkIHBhcmEgcHJlc2lvbmFyIGEgbG9zIHZvdGFudGVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9qdWFuZ3VhaWRvMDQucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzYyODAvdW5hLW51ZXZhLWxvZ2ljYS1wb2xpdGljYS1hbnRvbmlvLWpvc2UtbW9uYWdhcy8iIHRpdGxlPSJVbmEgbnVldmEgbMOzZ2ljYSBwb2zDrXRpY2EswqBBbnRvbmlvIEpvc8OpIE1vbmFnYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbnRvbmlvIEpvc8OpIE1vbmFnYXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzc2MjgwL3VuYS1udWV2YS1sb2dpY2EtcG9saXRpY2EtYW50b25pby1qb3NlLW1vbmFnYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+VW5hIG51ZXZhIGzDs2dpY2EgcG9sw610aWNhLMKgQW50b25pbyBKb3PDqSBNb25hZ2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9tYWR1cm8uZ2lmKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2MjA2L21hZHVyby1hY3Vzby1hLWpvaG4tYm9sdG9uLWRlLWRpcmlnaXItc2Fib3RhamUtZWxlY3RyaWNvLWFsLXBhaXMvIiB0aXRsZT0iTWFkdXJvIGFjdXPDsyBhIEpvaG4gQm9sdG9uIGRlIGRpcmlnaXIgJiM4MjIwO3NhYm90YWplJiM4MjIxOyBlbMOpY3RyaWNvIGFsIHBhw61zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXRhcXVlIGVsw6ljdHJpY288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjIwNi9tYWR1cm8tYWN1c28tYS1qb2huLWJvbHRvbi1kZS1kaXJpZ2lyLXNhYm90YWplLWVsZWN0cmljby1hbC1wYWlzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1hZHVybyBhY3Vzw7MgYSBKb2huIEJvbHRvbiBkZSBkaXJpZ2lyICYjODIyMDtzYWJvdGFqZSYjODIyMTsgZWzDqWN0cmljbyBhbCBwYcOtczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==