Nuevo apagón afecta a la Gran Caracas - Runrun

LA MAÑANA DE ESTE LUNES se registró un nuevo apagón en varias zonas de la ciudad capital, así lo dieron a conocer varios reportes de usuarios a través de Twitter.
Vecinos de varias parroquias de Caracas denunciaron que pasadas las 9:00 am. se registró una nueva falla en el servicio eléctrico. Los lugares afectados son El Rosal, La Urbina, Bello Campo, El Llanito, Guatire, El Cafetal, Chacao y Los Palos Grandes. De la misma forma, vecinos de Santa Mónica también han denunciado que no cuentan con el servicio eléctrico desde este domingo en la noche.
La periodista Lidk Rodelo informó que explotaron unos transformadores en una subestación eléctrica ubicada en a zona industrial Cloris, Miranda.
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